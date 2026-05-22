昨年９月にＫバレエトウキョウの芸術監督に就いた宮尾俊太郎が演出・再振り付けしたバレエ「パリの炎」が２３日に東京で開幕する。

Ｋバレエが創設者の熊川哲也以外が手がける全幕作品を新制作するのは初めてだ。宮尾に心境を聞いた。（編集委員 祐成秀樹）

宮尾は多才な４２歳だ。Ｋバレエでプリンシパルとして踊り、振り付けもする一方、演劇やドラマ、映画にも出演。俳句や絵画でも才能を発揮してきた。

芸術監督への就任を熊川に打診された時は、年齢的に「早いのでは」と感じたというが、ダンサーや振付家、経営者として誰よりも早く様々なことを達成してきた熊川の経歴を考えて「納得しました」という。

総監督となった熊川と相談しながら、人気バレエ団を牽引（けんいん）する。「カリスマと同じやり方は当然できない。僕のやり方でクオリティーを上げていき、環境も良くしていかないと」。強みはダンサーとの距離の近さだ。「いろいろ話すようにしています。何でも言えるようにしていきたいんですよ」

「パリの炎」の新制作は熊川が提案した。フランス革命を題材にして民衆の情熱や狂気を描くバレエで、１９３２年に初演されたが、物語が平坦（へいたん）なことなどから上演機会は少なかった。だからこそ創作意欲を刺激した。「日本で最初に制作できたら素晴らしい。Ｋバレエは若手に勢いがあるのでマッチすると思いました」

１８世紀後半のルイ１６世と王妃マリー・アントワネットの治世末期、マルセイユ義勇軍がパリに進軍し、革命で勝利するまでのドラマが展開する。ロシアのボリス・アサフィエフが作曲した音楽は、「本当に強くて美しい。胸を打ち、いろんな情景が想像できる。聴いた瞬間、『勝てる』と思いました」。

ロシア版に手を加えドラマチックにする。前半の流れを整理するなどして革命に関わる人物の心情を多角的に描く。「下に下にと踏む、地響きがするようなステップが多い。みんなで巨大な音を鳴らすうちに、一つの音になり心が一つになるという描き方になってます」。また、熊川らが踊る革命家ロベスピエールや、ナポレオンら従来の版には登場しない人物を追加し、ルイ１６世とアントワネットの栄華から悲劇に至る過程も見せる。

舞台美術と衣装は国際的に活躍するロバート・パージオーラに任せた。「美術は絵画的。照明によって生き物のように変化します」

稽古を見た熊川からは「素晴らしいね」とほめられたというが、「油断はできません」と口元を引き締める。「セットと衣装と一つになって幕が閉じるまで、どうなるか分かりません」。掲げる目標は高い。「理屈をぶっ飛ばすものにしたい。悲劇を超えて本能的にとんでもないものを見てしまったと感じてもらいたいです」

６月１４日まで、渋谷のオーチャードホール。ロベスピエール役は熊川、宮尾、遅沢佑介のトリプルキャスト。（電）０３・３２３４・９９９９。