Superfly「愛をこめて花束を」、「合算シングル」で自身初ミリオンPT達成 2008年ドラマ『エジソンの母』主題歌【オリコンランキング】
Superflyの「愛をこめて花束を」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初のミリオンポイントを達成した。
【動画】Superfly「愛をこめて花束を」MV
最新5月25日付の同ランキングで、週間0.6万PT（5,767PT）を獲得。累積ポイントが100.4万PT（1,004,321PT）に到達した。
なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、ストリーミング：95.7万PT、デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.7万PTとなる。
本作は2008年放送のTBS系ドラマ『エジソンの母』の主題歌に起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜5月17日）＞
【動画】Superfly「愛をこめて花束を」MV
最新5月25日付の同ランキングで、週間0.6万PT（5,767PT）を獲得。累積ポイントが100.4万PT（1,004,321PT）に到達した。
なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、ストリーミング：95.7万PT、デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.7万PTとなる。
本作は2008年放送のTBS系ドラマ『エジソンの母』の主題歌に起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜5月17日）＞