エボラ出血熱で死亡した人の遺体を棺に運び入れる赤十字職員＝20日、DRCのルワンパラ/Moses Sawasawa/AP

（CNN）コンゴ民主共和国（DRC）の農村部で致死性の高いエボラウイルスが地域社会を襲い、ここまで100人以上の命を奪った。これを引き金に世界的な公衆衛生上の緊急事態が発生している。

当該のウイルスは1976年にDRCで初めて発見され、現在もなお脅威であり続けている。アフリカ大陸の中央部に位置する同国では、これまで17回の流行が発生しており、これは他のどの国をも上回る。2018年から20年にかけて発生した深刻な流行では、2299人が死亡した。

エボラウイルスは致死性が高く、高熱や内出血・外出血などの重篤な症状を引き起こす。その起源は野生動物にある。世界保健機関（WHO）によると、感染した森林動物（オオコウモリ、ヤマアラシ、ヒト以外の霊長類）の血液や体液との密接な接触によって人間に感染する。

ウイルスが地域社会に侵入すると、体液や汚染された表面との直接接触によって人々の間で急速に広がる。

今回の流行は、稀（まれ）なエボラウイルスであるブンディブギョ株によって引き起こされている。より一般的なザイール株とは異なり、ブンディブギョ株には現在、承認されたワクチンや治療法が存在しない。

科学者たちは、人類が最初にエボラウイルスに感染したのは、感染した野生動物（総称してブッシュミートと呼ばれる）を狩猟して手で触れる、または食用としたことによるものだと考えている。コウモリ、サル、グラスカッター（アフリカタケネズミ）、レイヨウなどのブッシュミートは、DRCで今もなお広く食されており、エボラウイルスが脅威であり続ける理由の一つとなっている。

獲物に潜む毒

DRCで繰り返し発生するエボラ出血熱は、その地理的条件と密接に関係している。国土の60%以上（1億5000万ヘクタール以上）を広大な密林が覆う同国は、エボラウイルスの天然の繁殖地となっている。

世界で2番目に広い熱帯雨林地帯であるコンゴ盆地の多くの農村住民にとって、野生動物の肉はたんぱく質摂取量の最大80%を占める。狩猟は嗜好（しこう）ではなく生存のための手段となっている。

しかしこの重要な食料源は、動物から人間へ致死性のウイルスが感染する主要な経路となっている。DRCの保健相だったエテニ・ロンゴンド氏が明らかにした。

CNNの取材に答えたロンゴンド氏は、国内の密林地帯における狩猟を規制し、地域住民が野生動物、特にジャングルで手に入れた動物の死骸を消費するのを防ぐことは保健当局にとって依然として大きな課題だと語った。伝統的な狩猟習慣は一夜にして変えられるものではないという。

「文化となっている営みをやめろと言っても、人々はすぐにやめるものではない。彼らは依然としてそれら（野生動物の肉）を食べている。他に選択肢がないからだ」（ロンゴンド氏）

DRCは豊富な鉱物資源に恵まれているが、1億人の国民の80%以上は極度の貧困状態に置かれている。特に東部の状況は深刻で、強力な反政府連合が広大な地域を掌握。数百万人が避難を余儀なくされ、地域一帯が厳しい食糧危機に陥っている。

21日、反体制派は支配下に置く南キブ州の都市ブカブでエボラ出血熱の症例を確認したと発表した。患者は28歳で、死亡後、安全に埋葬されたという。さらに反体制派は、同じく支配下にあるDRC東部最大の都市ゴマでも、別のエボラ出血熱の症例が確認されたと発表した。

流言と儀式

現在猛威を振るうエボラ出血熱の流行は、主にコンゴ盆地の北東端に位置するイツリ州東部で発生している。WHOによると、症例の大部分は州都ブニアと鉱山都市モンワル、ルワンパラに集中しているという。

「人々はパニックに陥っている」。ブニアを拠点とする地域活動家のバレット・チェブジョンゴ氏はそう語る。しかしCNNの取材に対し、恐怖の根源はウイルスそのものよりも、誤情報と迷信の蔓延（まんえん）にあるとも指摘した。これらがウイルスの拡散を助長し、地域での封じ込め対策を阻害しているという。

「モンワルでは、見ただけで即死する（幽霊の）棺桶が出回っているという噂（うわさ）が流れている」とチェブジョンゴ氏は説明。こうした噂を耳にした人の一部が医療援助を拒否し、祈りや呪術、伝統的慣習に頼る事態になっていると述べた。

チェブジョンゴ氏はまた、危機を深刻化させる潜在的要因として、遺族が故人に触れるという現地の葬儀の慣習にも言及した。

感染被害の大きいモンワルの住民、バラカ・ナカシェニさんは、リスクがあるにもかかわらず、この慣習が依然として広く行われていることを認めた。

ナカシェニさんによると、「（遺体に）最後に触れること」は、遺族にとって「最後の別れ」とされているという。

暗い見通し

DRCの保健省は、長年にわたり封じ込め戦略を磨き上げてきた実績に基づき、エボラ出血熱の管理において「確かな専門知識」を有していると主張した。

「16回宣言され、16回克服してきた。17回目も例外ではない」と、同省はX（旧ツイッター）に投稿。その強靭（きょうじん）さについて明言した。

しかし、保健相を務めた前出のロンゴンド氏は、感染の封じ込めについて厳しい見通しを示している。自身が携わった過去の流行時は、長期にわたる対応を余儀なくされた。

「流行は数カ月続くだろう」と、ロンゴンド氏はCNNに語った。