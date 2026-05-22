ブルボンから″メロンフェア″商品が登場、アルフォートやエリーゼなど5品
ブルボンは5月19日より、"メロンフェア"商品5品を、期間限定で発売している。
"メロンフェア"商品5品
「アルフォート北海道メロン」は、北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉入りビスケットを組み合わせ、赤肉メロンの甘さが楽しめるアルフォートに仕上げている。
「アルフォート北海道メロン」
「シルベーヌ北海道メロン」は、バニラ風味のケーキでクリームと、北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしている。
「シルベーヌ北海道メロン」
「エリーゼクラウンメロン」は、軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んでいる。
「エリーゼクラウンメロン」
「ロアンヌクラウンメロン」は、クラウンメロンクリームをゴーフレットでサンドしている。
「ロアンヌクラウンメロン」
「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」は、クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせている。
「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」
"メロンフェア"商品5品
「アルフォート北海道メロン」は、北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉入りビスケットを組み合わせ、赤肉メロンの甘さが楽しめるアルフォートに仕上げている。
「アルフォート北海道メロン」
「シルベーヌ北海道メロン」は、バニラ風味のケーキでクリームと、北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしている。
「エリーゼクラウンメロン」は、軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んでいる。
「エリーゼクラウンメロン」
「ロアンヌクラウンメロン」は、クラウンメロンクリームをゴーフレットでサンドしている。
「ロアンヌクラウンメロン」
「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」は、クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせている。
「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」