ブルボンは5月19日より、"メロンフェア"商品5品を、期間限定で発売している。

"メロンフェア"商品5品

「アルフォート北海道メロン」は、北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉入りビスケットを組み合わせ、赤肉メロンの甘さが楽しめるアルフォートに仕上げている。

「アルフォート北海道メロン」

「シルベーヌ北海道メロン」は、バニラ風味のケーキでクリームと、北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングしている。

「シルベーヌ北海道メロン」

「エリーゼクラウンメロン」は、軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んでいる。

「エリーゼクラウンメロン」

「ロアンヌクラウンメロン」は、クラウンメロンクリームをゴーフレットでサンドしている。

「ロアンヌクラウンメロン」

「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」は、クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせている。

「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」