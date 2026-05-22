届けられた「不適切な贈り物」とは一体…日本人メンバーも所属するRESCENE、ファンサポート中断を発表【全文】

ガールズグループRESCENE（リセンヌ）が、すべてのプレゼントの受け取りを全面的に中断すると発表した。

所属事務所THE MUSEエンターテインメントは5月21日、「最近、アーティスト宛に不適切な贈り物が届けられる事案が発生した」と伝えた。

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続けて「今後は誕生日サポートを含むすべてのサポートを全面中止（受け取り不可）することを決定した。ただし、メンバーのウォニの誕生日が目前に迫っている状況で急な案内となった点について、ファンの皆様の深いご理解をお願いするとともに、お詫び申し上げる」と述べた。

一方で、ファンからの要望があったため、「送ってくださったファンの皆様の真心のこもった愛情を考慮し、内部で再検討した結果、メンバーのウォニの誕生日サポートは、5月31日まで実施することにした」と最終決定した。

また、同事務所は「今後のサポート品については、内部で厳格な検査を行う予定であり、詳細は後日あらためて案内する」とし、「今後、不適切な品目が確認された場合には、厳しい法的措置とともに、RESCENEの今後の活動への参加制限（ブラックリスト指定）などの措置が取られる可能性がある」と強調した。

なおRESCENEは、7月にリメイクデジタルシングルでカムバックする予定だ。

（写真提供＝OSEN）RESCENE

THE MUSEエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。THE MUSEエンターテインメントです。

RESCENEを応援してくださるファンの皆様へ、サポートに関する追加のお知らせです。

最近、アーティスト宛に不適切な贈り物が届けられる事案が発生したため、当社は今後、誕生日サポートを含むすべてのサポートを全面中止（受け取り不可）することを決定いたしました。

ただし、メンバーのウォニの誕生日が目前に迫っているなかでの急なご案内となった点につきましては、ファンの皆様のご理解をお願いするとともに、お詫び申し上げます。

送ってくださったファンの皆様の真心のこもった愛情を考慮し、内部で再検討した結果、メンバーのウォニの誕生日サポートは、5月31日まで実施することといたしました。

今後のサポート品につきましては、内部で厳格な検査を行う予定であり、詳細は後日あらためてご案内いたします。

今後、不適切な品目が確認された場合には、厳しい法的措置とともに、RESCENEの今後の活動への参加制限（ブラックリスト指定）などの措置が取られる可能性があることをお知らせいたします。

いつもRESCENEを応援してくださるファンの皆様に感謝するとともに、アーティストの安全と権益保護のための措置であるだけに、ファンの皆様の広いご理解とご協力をお願い申し上げます。

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。