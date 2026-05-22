【POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん アニメVer.】 【POP UP PARADE あめちゃん アニメVer.】 10月 発売予定 価格：各5,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん アニメVer.」と「POP UP PARADE あめちゃん アニメVer.」を10月に発売する。価格は各5,500円。

本商品はTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」に登場する「超絶最かわてんしちゃん」と「あめちゃん」をPOP UP PARADEシリーズで立体化したもの。

「POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん アニメVer.」はビビットなカラーリングや活発なポーズで立体化され、リボンやアクセサリーも細かく造形されている。

「POP UP PARADE あめちゃん アニメVer.」は落ち着いたカラーリングに肩の羽を思わせるデザインやスカートのリボン柄なども再現されている。

POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん アニメVer.

10月 発売予定

価格：5,500円

サイズ：全高約170mm

POP UP PARADE あめちゃん アニメVer.

10月 発売予定

価格：各5,500円

サイズ：全高約170mm

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT