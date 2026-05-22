【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル5月 雨に濡れても凛と咲く花菖蒲
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」。5月ビジュアルは、花菖蒲がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツだ。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」5月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
5月ビジュアルのテーマは花菖蒲×壬氏と高順 。雨降る宮中を移動する壬氏と高順。橋の手前には優雅に、そして凛と花菖蒲が咲き、それを見つめる皇弟・壬氏の、宮中でのささやかな日常を切り取った一枚になった。
また公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布しているので、ぜひチェックしてほしい。
さらにビジュアルの公開にあわせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされる。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
そしてシリーズ初のイベントとなるTVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜のチケット一般販売が、5月28日（木）19時に開始される。豪華キャスト登壇イベントのチケット購入のラストチャンスだ。先着販売となっているので、お見逃しなく。
＞＞＞四季ビジュアルやイベントのビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツだ。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」5月ビジュアルが公開された。
5月ビジュアルのテーマは花菖蒲×壬氏と高順 。雨降る宮中を移動する壬氏と高順。橋の手前には優雅に、そして凛と花菖蒲が咲き、それを見つめる皇弟・壬氏の、宮中でのささやかな日常を切り取った一枚になった。
また公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布しているので、ぜひチェックしてほしい。
さらにビジュアルの公開にあわせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされる。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
そしてシリーズ初のイベントとなるTVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜のチケット一般販売が、5月28日（木）19時に開始される。豪華キャスト登壇イベントのチケット購入のラストチャンスだ。先着販売となっているので、お見逃しなく。
＞＞＞四季ビジュアルやイベントのビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
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