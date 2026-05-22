【RIZIN】7・18広島に王者サバテロ参戦 篠塚辰樹vs.韓国の新鋭、太田忍vs.シェイドゥラエフ同門選手、
7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の対戦カード発表会見が22日に都内で行われ、バンタム級王者ダニー・サバテロの参戦が発表された。現時点では対戦相手は未定で、決定次第アナウンスされる。
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本戦として、篠塚辰樹vs.イ・ジェフン（韓国／初参戦）、ジョニー・ケースvs.天弥、太田忍vs.イリスベク・ティレノフ（キルギス／初参戦）、芝宏二郎vs.遥心（ともに初参戦）、オープニングファイト4試合、さらに対戦相手未定ながらヒロヤの参戦も決定した。
榊原CEOはサバテロの挑戦者の第1候補として、日本時間24日にベルギーで開催されるPFLに参戦する前王者の井上直樹を指名。PFLバンタム級トーナメント王者のマルシルリー・アウベスと対戦を控えているが、その試合の結果次第でサバテロへのリベンジ戦が実現する。
アメリカからリモートで参加したサバテロは「王が帰ってくる。広島に大きな覚悟を持って参戦するので、井上でも誰でもぶっ飛ばしたい」と意気込み。前回の防衛戦（vs.後藤丈治）戦はフィニッシュに向かう姿勢を求められたことについても「次の試合は必ずフィニッシュすることを約束する。バンタム級なら誰にでも喧嘩を売りたいし、どんなマザー◯ァッカーでもぶっ飛ばすよ」と全方位に中指を立てた。
昨年大みそかの冨澤大智戦から7ヶ月ぶりの参戦となる篠塚は「韓国からぶっ飛ばされに来るみたいなんで、ぶっ飛ばして返してやる」と軽快に話したが、壇上に並んだヒロヤに向けて「FUCK YOU」と書かれたパーカを見せつけて、リベンジを予告した。
現時点では対戦相手が決まっていないヒロヤも、「辰樹、お前勝てよ」とバチバチした雰囲気の中でエールを送る。篠塚同様に昨年大みそかの神龍誠戦以来の復帰戦、しかも2連敗中からの再起をかけた一戦に向けて「広島は地元の兵庫に近いので仲間の応援がたくさん来てくれるし、必ず盛り上げるので楽しみにしていてください」と言葉に力を込めた。
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本戦として、篠塚辰樹vs.イ・ジェフン（韓国／初参戦）、ジョニー・ケースvs.天弥、太田忍vs.イリスベク・ティレノフ（キルギス／初参戦）、芝宏二郎vs.遥心（ともに初参戦）、オープニングファイト4試合、さらに対戦相手未定ながらヒロヤの参戦も決定した。
アメリカからリモートで参加したサバテロは「王が帰ってくる。広島に大きな覚悟を持って参戦するので、井上でも誰でもぶっ飛ばしたい」と意気込み。前回の防衛戦（vs.後藤丈治）戦はフィニッシュに向かう姿勢を求められたことについても「次の試合は必ずフィニッシュすることを約束する。バンタム級なら誰にでも喧嘩を売りたいし、どんなマザー◯ァッカーでもぶっ飛ばすよ」と全方位に中指を立てた。
昨年大みそかの冨澤大智戦から7ヶ月ぶりの参戦となる篠塚は「韓国からぶっ飛ばされに来るみたいなんで、ぶっ飛ばして返してやる」と軽快に話したが、壇上に並んだヒロヤに向けて「FUCK YOU」と書かれたパーカを見せつけて、リベンジを予告した。
現時点では対戦相手が決まっていないヒロヤも、「辰樹、お前勝てよ」とバチバチした雰囲気の中でエールを送る。篠塚同様に昨年大みそかの神龍誠戦以来の復帰戦、しかも2連敗中からの再起をかけた一戦に向けて「広島は地元の兵庫に近いので仲間の応援がたくさん来てくれるし、必ず盛り上げるので楽しみにしていてください」と言葉に力を込めた。