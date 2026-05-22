「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」『徹子の部屋』初登場の俳優に反響 SNS「意外に初登場なのね」
俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演した。
【写真】「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」純白の衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
SNSでは戸田の登場に「意外に初登場なのね」「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」などと反響が寄せられている。
【写真】「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」純白の衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
SNSでは戸田の登場に「意外に初登場なのね」「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」などと反響が寄せられている。