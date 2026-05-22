スーンの新作コンシーラー登場♡ひんやり白みベージュで瞬間トーンアップ

メイク時間を短縮しながら、明るく透明感のある肌を叶えたい方に注目の限定アイテムが登場♡「スーン」シリーズから発売される「スーン クッションライトシーラー」は、レフ板のように光を集めてくすみを飛ばすクッションタイプのコンシーラー。ほんのりクールな使用感と自然な白みベージュで、これからの季節にぴったりのベースメイクアイテムです。

瞬時に明るさを仕込む限定新作

「スーン クッションライトシーラー」は、Tゾーンや目の下、頬にサッと仕込むだけで、肌を自然にトーンアップしてくれる数量限定アイテム。

ファンデーション前に使用することで、くすみを飛ばしながら立体感のある明るい印象へ導きます。

カラーは肌なじみの良い全1色。白浮きしにくい絶妙な白みベージュで、ナチュラルに透明感を演出してくれます。

7g入り、価格は2,200円（税込）。2026年6月12日（金）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売予定です。＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

さらに、ノンメントール※1処方ながらひんやり感を楽しめる“ほんのりクールタイプ”なのも魅力。暑い季節のメイクタイムも快適に過ごせそう♪

※1 成分名：メントールのこと

キャンメイクのリキッドコンシーラー新登場♡薄膜美肌を叶える新作特集

クッションタイプならではの薄膜仕上げ

きめ細かなメッシュフィルターを採用したクッションタイプだから、ムラなく均一に密着。厚塗り感を抑えながらも、しっかり肌悩みをカバーします。

付属のオリジナル形状の指パフは、細かな部分にもフィットしやすく、指感覚で簡単に仕上げられるのがポイント。手を汚さずに使えるので、外出先でのお直しにも便利です。

また、美容液成分としてバクチオール・ナイアシンアミド・植物性セラミド＊を配合。うるおいをキープしながら美しい仕上がりが続きます。

＊スフィンゴ糖脂質

手のひらサイズのミニコンパクトには鏡も付属しており、持ち歩きコスメとしても優秀。MADE IN JAPANなのも嬉しいポイントです。

人気の「スーン」シリーズにも注目

好評販売中の「スーン クッションコンシーラー」も見逃せません。全4色展開、8g入りで各2,200円（税込）。SPF35・PA++付きで、シミ・クマ・くすみを瞬時にカバーする人気アイテムです。

クッションならではの薄膜仕上げで、肌悩みを自然にカバー。悩みに合わせて選べるカラー展開も魅力です。

エリザベス従来コンシーラーと比較して“15秒で消える※2 倍速※3コンシーラー”として話題を集めています。

※2 メイクアップ効果

※3 エリザベス従来コンシーラーと比較

まとめ

忙しい朝でも、簡単に透明感のある肌を演出できる「スーン クッションライトシーラー」。ひんやり感のある使い心地と、自然なトーンアップ効果で、夏メイクを快適にサポートしてくれます♡

限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。人気の「スーン」シリーズと合わせて、自分にぴったりのベースメイクを楽しんでみてください♪