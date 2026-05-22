太川陽介＆藤吉久美子、夫婦ショットに「かなりレアですねー」 “バス旅メンバー”丸山＆澤が公開
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（43）が22日、自身のインスタグラムを更新。俳優の太川陽介＆藤吉久美子夫妻と、元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）との4ショットを公開した。
【写真】太川陽介＆藤吉久美子、レアな夫婦ショット
投稿で「最近の日常」「外食はあんまりしませんが、たまに集合します」と、食事シーンの写真を公開。「そして、今回は奥様も合流で、楽しすぎる夜でした また、集合しましょー」と、太川＆藤吉夫妻を紹介した。
改めて「太川さんはいつも優しくて包容力の塊すぎて、澤さんはこうしてサッカーやめてからもずっと会える存在なのが嬉しみです」と感謝をつづり、「またお仕事頑張れるーよし、今日も頑張ります」と締めくくった。
また、澤も自身のインスタグラムで食事シーンを公開。「先日…太川陽介さんと奥様の藤吉久美子さん、桂里奈ととても貴重な楽しい時間を過ごしました 不思議すぎるメンバーですが笑」と紹介。「お仕事をきっかけに、このような素敵な時間を作っていただいてます」「食後は太川さんの好きなチョコモナカジャンボをみんなで仲良く分け合って食べました」と、絵文字を添えて充実した時間を過ごしたことを報告した。
これら投稿に「藤吉さんもご一緒なんて、かなりレアですねー素敵な集まり」「バス旅メンバー テレビ面白かったですよね 藤吉さんも入られた貴重な飲み会」などのコメントが寄せられた。
【写真】太川陽介＆藤吉久美子、レアな夫婦ショット
投稿で「最近の日常」「外食はあんまりしませんが、たまに集合します」と、食事シーンの写真を公開。「そして、今回は奥様も合流で、楽しすぎる夜でした また、集合しましょー」と、太川＆藤吉夫妻を紹介した。
また、澤も自身のインスタグラムで食事シーンを公開。「先日…太川陽介さんと奥様の藤吉久美子さん、桂里奈ととても貴重な楽しい時間を過ごしました 不思議すぎるメンバーですが笑」と紹介。「お仕事をきっかけに、このような素敵な時間を作っていただいてます」「食後は太川さんの好きなチョコモナカジャンボをみんなで仲良く分け合って食べました」と、絵文字を添えて充実した時間を過ごしたことを報告した。
これら投稿に「藤吉さんもご一緒なんて、かなりレアですねー素敵な集まり」「バス旅メンバー テレビ面白かったですよね 藤吉さんも入られた貴重な飲み会」などのコメントが寄せられた。