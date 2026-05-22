乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）が21日、東京ドームで開催されたコンサートでグループを卒業した。卒業コンサートには多くのOGたちや大人気芸人も来場した。

グループOGの樋口日奈（28）は自身のインスタグラムストーリーズで「うめちゃんの姿が最後まで美しかった。大好きな乃木坂がそこに在りました。本当に本当にお疲れ様でした！好きだー！」と梅澤にメッセージを送った。

さらに「会った瞬間からあの頃に戻る安心感」と乃木坂46の公式お兄ちゃんであるバナナマン・設楽統を中心に乃木坂OGの秋元真夏、星野みなみさん、齋藤飛鳥、若月佑美、和田まあや、伊藤かりん、佐々木琴子、新内眞衣、樋口との集合記念写真を投稿した。

そして梅澤が所属していたユニット「若様軍団」の軍団長だった若月佑美（31）も自身のインスタグラムで「無我夢中に、ひたすらに、必死で駆け抜けていた過去の日々達がこうして引き継がれて大切にされている事に本当に胸が熱くなりました。感謝。彼女は人格者ですね、本当に。素晴らしい後輩、いや…！素晴らしい人が後輩でいてくれたんだなと。お疲れ様でした」と労いの言葉をつづった。

最後に「軍団は永遠に私の中で大切な存在です。軍団長とか言っときながら3人から、私が沢山貰っていました。改めてありがとうございました」と締めた。