フィギュアスケート男子２大会連続五輪メダリストで元世界王者の宇野昌磨と、女子で元ジュニア女王の本田真凜が２２日、東京都内で会見し、アイスダンスチーム結成と、２０２６−２７年シーズンからの競技挑戦を発表した。宇野が「このたび私たちはアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました」と発表。目標については２人で「せーの、２０３０年五輪に出場することです」と声を合わせて話した。

すでに２人はトヨタ自動車所属で登録済み。競技復帰は２４年１０月に宇野から提案したといい「僕から本田真凜さんにオリンピックを目指して一緒にアイスダンスをやりませんか、と声をかけさせてもらった」と明かした。本田は「私自身は何のオリンピックなのか疑問があったが、本当に真剣な表情でアイスダンスで目指そうと提案をいただいて。少し時間を置いたが、大きな覚悟が決まった」と振り返った。

また「昔からリスペクトしている宇野選手から提案してくれたうれしさがある。自分のしたいこと、やるべきことは何なのか考えた時にスケートで叶えたいと思ったし、昌磨君とだったら実現できると思った」と話した。

２人はこの日朝、それれぞれのＳＮＳでアイスダンス挑戦を発表。２０２４年１０月から五輪出場を目標に掲げてアイスダンスに取り組んできたと明かし「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」などとつづっていた。

◆宇野昌磨（うの・しょうま）１９９７年１２月１７日、名古屋市出身。５歳の時、リンクで浅田真央さんに声をかけられてスケートを始めた。五輪の個人では１８年平昌大会で銀、２２年北京大会は銅、団体では北京で銀メダルを獲得。昨季はＧＰファイナルを初めて制覇し、世界選手権では２連覇を果たした。２４年５月に引退を発表。プロに転向後は、自身初プロデュースのアイスショー「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ」を立ち上げた。ゲームは相当な腕前で、５月にプロｅスポーツチーム「ＶＡＲＲＥＬ」への加入を発表した。

◆本田真凜（ほんだ・まりん）２００１年８月２１日、京都市出身。５人きょうだいの３番目として生まれ、２歳でスケートを始めた。１６年の世界ジュニア選手権で初出場初優勝、１７年同大会は銀メダルを獲得した。１６年全日本選手権はシニア勢に食い込み４位。２４年１月に引退を発表し、プロに転向。タレントとしても活動した。趣味はカメラ。