トヨタ新型「ハリアーHEV」！

トヨタのマレーシア法人は2026年3月2日、都市型SUV「ハリアー」のハイブリッドモデル「ハリアーHEV（ハイブリッド車）」を発売しています。上質な乗り心地と静粛性を備えた新型HEVに、発表直後からユーザーの関心が集まっています。

1997年の初代発売以降、ハリアーは高級クロスオーバーSUVの先駆的モデルとして地位を築いてきました。

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2020年に投入された現行4代目は、クーペライクな外観と洗練されたインテリアが大きな特徴です。

そんななか、今回新たに投入されたハリアーHEVは、従来のガソリン車に代わるハイブリッドモデルという位置づけになります。

ボディサイズは全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mmとなり、グレードは1種類のみの展開。

インテリアでは、レザーインテリアをはじめ、ベンチレーションおよびヒーター付きの電動シート、パノラミックムーンルーフ、12.3インチディスプレイオーディオなどが標準装備されています。

パワートレインには第4世代ハイブリッドシステムが採用されました。

2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンにモーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせ、システム総合で217馬力を発生します。駆動方式は前輪駆動（FWD）となります。

燃費性能は21.2km／Lとなり、従来のガソリン車と比較して大幅な向上が図られています。

走行モードはエコ、ノーマル、スポーツの3種類に加え、条件を満たした際に使用可能な「EV」モードも設定されています。

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ、プレシャスブラック、グレーメタリックの全3色が用意されました。

価格は28万9000リンギット（約1150万円 2026年5月下旬時点）と案内されています。

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今回の新型モデルの発表を受け、ユーザーからはさまざまな反響が寄せられています。

とくに外観やデザイン面への評価が多く、「カッコイイ」という声や、「上品で好み」という意見が見られます。

また、「クーペ感がいいね」といったシルエットへの評価や、「ハリアーらしくていい」といった声も見られます。

さらに、「この仕上がりなら人気出そう」と期待を寄せる意見も寄せられています。

電動化が進む自動車市場において、新たな選択肢として登場した本モデルは、今後の動向にも引き続き関心が集まりそうです。