人気女子ゴルファー・竹本梨奈の誕生日を政田夢乃がお祝い 久しぶりの「ゆめりな」2ショットにファンは大喜び！
プロテスト合格を目指す竹本梨奈が自身のインスタグラムを更新。親友の政田夢乃が4月15日に迎えた26歳の誕生日をお祝いしてくれたことを嬉しそうに投稿した。
【写真】ピンクのカクテルが超お似合い！「ゆめりな」コンビの2ショット（全8枚）
「はっぴーな日」「ゆめちゃんがとっても素敵なお店でお祝いしてくれたよ」と記すと、バースデープレートに乗ったケーキを前にしたり、写真映えのする淡いピンクのカクテルが注がれたグラスを手にしたりする2ショットを公開した。その後は上品な皿に綺麗に盛られた料理の写真が続いた。そして「可愛くてぜーんぶめちゃ美味しかった」「ありがとう」と大喜びだった。投稿を見たファンも「誕生日おめでとう」と祝福。そして「可愛いゴルファーペア、最強!!」「久しぶりのアイドルツーショット」「2人とも可愛いのでめちゃ推しです！」などのコメントを寄せていた。2000年生まれの竹本と政田は「ゆめりな」コンビとしてファンにも知られている。2人はこれまでにも東京ディズニーリゾートへ行ったことなどを、お互いのインスタグラムにも投稿してきた。また国内女子ツアーで竹本が政田のキャディを務めたこともある。竹本は若手女子ゴルファーに賞金のかかった真剣勝負の機会を提供することを目的にスタートした「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に2021年から参戦。2勝を挙げるなどたびたび上位進出をしてきたが、年齢規定によって昨年で卒業した。今年こそプロテスト合格という悲願を達成することを、多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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