国内女子ゴルフは悪天候で2日目中止 コース復旧のめど立たず、54ホール短縮へ
＜ブリヂストンレディス 2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの2日目。降雨によるコースコンディション不良の影響により午前11時18分から中断となっていたが、今後の天候およびコース復旧のめどが立たず、午後0時45分に中止が決定した。54ホール短縮となり、翌朝7時から改めて第2ラウンドを行う。
【ライブフォト】バンカーが水浸し…
午前組の計58人はすでにラウンドをスタートしていたが、本日のスコアはすべてキャンセルとなる。ラウンド中止は昨年の日米共催「TOTOジャパンクラシック」最終日以来。トータル4アンダー・首位タイに昨年覇者の佐久間朱莉、菅楓華、ルーキーの藤本愛菜。1打差4位タイには河本結、菅沼菜々、吉田鈴、荒木優奈、入谷響ら8人が続いている。2週連続優勝を狙う桑木志帆はトータル1アンダー・21位タイ。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳と馬場咲希は、それぞれトータル1アンダー・21位タイ、トータル6オーバー・112位タイにつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストンレディス リーダーボード
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