＜速報＞片山晋呉が「68」で上位浮上 勝俣陵と細野勇策トップタイ
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。大会通算2勝の53歳・片山晋呉が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル7アンダー・6位タイの好位置でホールアウトしている。
【LIVEフォト】左腕でがっちり固定 片山は長尺パターをこう打つ
トータル11アンダー・首位タイに勝俣陵と細野勇策。2打差3位タイに小木曽喬と竹山昂成、3打差5位には小平智が続いている。2週連続優勝を狙う藤本佳則はトータル5アンダー・16位タイ。昨年覇者の清水大成はトータル4アンダー・24位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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