Creepy Nuts「オトノケ」、ミリオンPTを達成 「合算シングル」で記録、アニメ『ダンダダン』OP曲【オリコンランキング】
Creepy Nutsの「オトノケ」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において自身2作目のミリオンポイントを達成した。
【動画】Creepy Nuts「オトノケ」MV
最新5月25日付の同ランキングで、週間0.3万PT（3,024PT）を獲得。累積ポイントが100.1万PT（1,001,475PT）に到達した。
なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：0.7万PT、ストリーミング：93.1万PT、デジタルシングル（単曲＋バンドル）：6.3万PTとなる。
本作は2024年10月に放送されたアニメ『ダンダダン』第1期オープニングテーマに起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜5月17日）＞
【動画】Creepy Nuts「オトノケ」MV
最新5月25日付の同ランキングで、週間0.3万PT（3,024PT）を獲得。累積ポイントが100.1万PT（1,001,475PT）に到達した。
なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：0.7万PT、ストリーミング：93.1万PT、デジタルシングル（単曲＋バンドル）：6.3万PTとなる。
本作は2024年10月に放送されたアニメ『ダンダダン』第1期オープニングテーマに起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜5月17日）＞