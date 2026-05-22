Creepy Nutsの「オトノケ」

写真拡大

　Creepy Nutsの「オトノケ」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において自身2作目のミリオンポイントを達成した。

【動画】Creepy Nuts「オトノケ」MV

　最新5月25日付の同ランキングで、週間0.3万PT（3,024PT）を獲得。累積ポイントが100.1万PT（1,001,475PT）に到達した。

　なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：0.7万PT、ストリーミング：93.1万PT、デジタルシングル（単曲＋バンドル）：6.3万PTとなる。

　本作は2024年10月に放送されたアニメ『ダンダダン』第1期オープニングテーマに起用された。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜5月17日）＞