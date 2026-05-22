これまで半世紀以上、東京・代々木八幡を拠点としてきた新劇の老舗、青年座が４月、拠点を東京・池袋に移転した。

“池袋元年”として最初に上演するのは、１９５４年に行われた劇団旗揚げ公演「第三の証言」だ。演出の磯村純と、出演する横堀悦夫に聞いた。（小間井藍子）

「青年座は創作劇をやって行く集団です。それによって、日本の現実を演劇の中に根を下して行きたいと願うのです」――。「第三の証言」の初演時のパンフレット冒頭にはこうした宣言が掲げられている。戦後、新劇で欧米の翻訳劇が活況となる中で、日本の作家による創作劇にこだわったのが青年座だ。磯村は、「そのときの日本の空気を乗せていくという青年座の初心にのっとり、戯曲に込められている生きづらさへの思いを現代と重ねていけたら」と上演の意義を語る。

作家・椎名麟三によって書かれた同作は何度も再演されており、バージョンも多数存在する。今回は初演を再構成した７４年再演バージョンを使う。舞台は５４年、小さなビスケット工場。なぜかあちこちでネズミの死骸が見つかり、新米工の飯田新三は材料となるビスケットの粉そのものが毒なのではないかと疑う。しかし、横堀演じる社長の川又春吉をはじめ、新三以外の工員たちは無関心を決め込む。

「シュールだけど不思議な明るさがある。初演はあまり評価されず、再演から『面白い』と言われた経緯があり、５４年当時としては斬新すぎたのかもしれない。面倒なことには関わりたくない、空気を読んで黙っている、なんてことはむしろ現代的ですよね。興味深く読みました」。横堀はそう振り返る。

横堀は８４年入団のベテランで、外部出演も多い看板俳優の一人。９６年入団の磯村は、「しなやかな芝居をする俳優で、見ている人を魅了する軽妙さがある」と絶賛する。春吉は知的障害のある従業員の娘・敏子をかわいがっているという設定。「誰かにすがらずにはいられない弱さだよね。敏子にも失礼なんだけど。『それで何が悪い』という春吉の姿から観客の皆さんが『おかしいよね』と思ってくれたら成功」と横堀は語る。

新三を２０２５年入団の石塚雄大（ゆうた）、敏子を２４年入団の西田茉莉（まつり）と若手を抜てきした。磯村は「池袋元年ということで、若い子たちに横堀さんと対峙（たいじ）してほしいという思いを込めた。役者と役者の間に生まれる面白いことを拾って、立ち上がってくるものを見せたい」と意気込む。東京・池袋のシアターグリーンで２１〜３１日。

再出航宣言、記念の式典

今月１日には、東京・池袋のホテルで“池袋元年”を記念する創立記念パーティーが開催された。昨年好評を博した音楽劇「プレビュー」の楽曲の替え歌に合わせて座員たちが歌い踊る華やかな出し物で開会し、劇団の森正敏代表が「今回が３度目の移転。これから池袋を拠点に演劇活動を行っていきます」と宣言した。

座員らによる鏡割りの後、これまでの歴史が映像で紹介された。青年座は当初、創立メンバーの一人で俳優の山岡久乃が住んでいたアパートの大家が渋谷区内に作ってくれた稽古場を拠点としていたという。その後、下北沢を経由して６９年に代々木八幡に移転。西田敏行や高畑淳子など日本を代表する俳優を輩出してきた。

最後に俳優の山野史人が「青年座はいつまでも青年座。名前の通り、まだまだ青年を貫いてまいります」とあいさつすると大きな拍手がわき起こった。

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新たな拠点として青年座が購入したのは、３月に閉鎖した舞台芸術学院の土地・建物。青年座はその建物を演劇スタジオに改修するためのクラウドファンディングを呼びかけている。完成すればスタジオ公演なども行う。目標額は３０００万円で、返礼として公演やスタジオ披露パーティーへの招待など、計２２コースを用意している。期間は６月１９日まで。（電）０３・５９０４・９４８１。