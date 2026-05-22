【きょうから】ユニクロ、夏の一大イベント「感謝祭」5月22日〜28日まで開催 お得に“夏支度”80商品以上が割引価格に
ユニクロは、夏の大型キャンペーン『ユニクロ感謝祭』を、きょう22日から28日までの7日間開催する。同社のインスタグラムでは、エアリズムインナーやポロシャツ、感動ジャケットなど、お買い得価格となる商品ラインアップ（一部）を写真付きで紹介している。
【写真】ユニクロ、夏の一大イベント「感謝祭」開催！お買い得価格になる商品ラインアップ
今回のキャンペーンでは、本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、季節商品を中心に80商品以上を感謝価格で販売するほか、ノベルティ配布や新コラボレーションの発売など、多彩な企画を展開する。
キャンペーン発表時には、「Uniqlo UエアリズムコットンオーバーサイズT」（1990円→1290円）、「WOMENエアリズムコットンT」（1500円→990円）、MEN・WOMENのエアリズムインナー（1290円→990円）、WOMENエアリズムブラトップは（2490円→1490円）などを主な割引商品として紹介。
全50色柄以上を展開するポロシャツ・ニットポロセーターは、今季初の1000円引き（2990円→1990円）、SNSでも話題となった「WOMENウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」は、今季初の限定価格（2990円→1990円）で販売されることもポイントとして挙げられていた。
21日の投稿では、「【後で見返せるように保存しておくと便利】」と感謝価格ラインアップを先行公開。
先に紹介されていたほかにも「感動ジャケット」が5990円、「シアーT」が1290円、「UNIQLO and JW ANDERSON バギージーンズ」が1990円、サングラス各種が1990円、「UVカットアームカバー」が790円、「ラウンドミニショルダーバッグ」が790円になるなど、感謝価格の商品を掲載し「デザインが豊富なUTもお得に」と伝えている。
なお、5月22日から24日までの3日間は、税込1万円以上購入した人を対象に、感謝祭初となるネッククールリングと保冷ポーチのセットをプレゼント。初日限定では、各店舗の店長が選んだ“地域の銘品”も来店者へ先着配布される。
【写真】ユニクロ、夏の一大イベント「感謝祭」開催！お買い得価格になる商品ラインアップ
今回のキャンペーンでは、本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、季節商品を中心に80商品以上を感謝価格で販売するほか、ノベルティ配布や新コラボレーションの発売など、多彩な企画を展開する。
全50色柄以上を展開するポロシャツ・ニットポロセーターは、今季初の1000円引き（2990円→1990円）、SNSでも話題となった「WOMENウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」は、今季初の限定価格（2990円→1990円）で販売されることもポイントとして挙げられていた。
21日の投稿では、「【後で見返せるように保存しておくと便利】」と感謝価格ラインアップを先行公開。
先に紹介されていたほかにも「感動ジャケット」が5990円、「シアーT」が1290円、「UNIQLO and JW ANDERSON バギージーンズ」が1990円、サングラス各種が1990円、「UVカットアームカバー」が790円、「ラウンドミニショルダーバッグ」が790円になるなど、感謝価格の商品を掲載し「デザインが豊富なUTもお得に」と伝えている。
なお、5月22日から24日までの3日間は、税込1万円以上購入した人を対象に、感謝祭初となるネッククールリングと保冷ポーチのセットをプレゼント。初日限定では、各店舗の店長が選んだ“地域の銘品”も来店者へ先着配布される。