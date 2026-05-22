お笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が22日までにXを更新。吉本芸人によるコントの団体戦「ROPPONGIコントリーグ」への出場を辞退したことを報告し、謝罪した。

同大会は、出場チーム総当たりのリーグ戦を行い、コントによる熾烈（しれつ）なバトルを繰り広げる。昨年12月から約9カ月間にわたって行われ、ネルソンズは各チームを率いるキャプテン6組中の1組として出場している。

6月の対戦カードも発表されていたが、青山は「【お詫び】先ほどチーム内で話し合いを行い、次戦6月のコントリーグにつきまして、ネルソンズは出場を辞退することになりました」と報告。「理由としましては、チームリーダーである僕の言動や振る舞いによって、チームを良い方向に導けていないと判断したためです」と説明し、「和田、岸、チームのみんなには申し訳ないです。応援してくださっている皆様、関係者の皆様にもお詫び申し上げます。少し頭を冷やします」とつづった。

青山をめぐっては、10日にXで「EXITが一線越えてきました。冗談って言えば何でもありだと思ってるなら、こっちも冗談で打ち抜かせてもらいます。今度会った時、よろしく頼むわ」と、盟友のお笑いコンビに対する意味深長な投稿をしたことでも話題となっていた。