ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の脚本を手がける八津弘幸氏が２２日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演。話題を呼んだドラマ内での武田信玄の死について思いを語った。

八津氏はメディアなどにはほとんど出演しないが、高田文夫とは日大の先輩後輩ということもあり出演。日大芸術学部を卒業後は、ロケバスの運転手から始まり、契約社員のような待遇ながらフジのＡＰになったという経歴も紹介。「最初はロケバスの運転手、秀吉かぼくかっていうぐらい」と、現在放送中の「豊臣兄弟！」にちなんだコメントも発し、大河ドラマ好きの松村邦洋を喜ばせた。

さらに、運転手時代に大寝坊をしてしまい、翌日に謝罪に行きそのまま退社。このエピソードにも松村は「秀吉に負けてない。寝坊が一夜城に繋がりましたよ」と大興奮だ。

途中からは、「豊臣兄弟！」で安国寺恵瓊を演じる立川談春も加わり「この人ですよ。信玄、餅を詰まらせて（死なせた）」と、ネットでも騒然となった武田信玄の餅を喉に詰まらせ窒息死…という描写をいじった。

八津氏は「触れます？そこ」と苦笑。高田文夫が「歴史物って、史実があるけど分からないこともある。作家のイメージで作っていいの？」と質問。八津氏は「よく言われるのが、わからない部分は、空白をどう埋めるかは作家さんの腕前だと言われて」「無理くり変えているところもあるが、１００％分かっている史実はやるが、わからないじゃないですか。ある程度（資料が）残っていてもそれが本当かも分からない」とコメント。

そして「僕は今回仕事を頂いて」「やるならこれを令和の太閤記にしたいという思いがあったので、史実に縛られるというより、今見ている人が楽しめるようにしたい」と考えて脚本を書いていると説明していた。