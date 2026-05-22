タレントはるな愛（53）が22日、インスタグラムを更新。自身の性別適合手術を執刀した恩人、故和田耕治医師の墓参りをしたことを報告し、感謝をつづった。

はるなは「This is Iの和田耕司先生の命日に息子ひかり君とお墓参りに行ってきました」と報告。自身の実話をもとにしたNetflix映画「This is I（ディス イズ アイ）」（松本優作監督）にも描かれる和田医師について「和田先生は私の想いに寄り添って日本で初めて性別適合手術をしてくれました。後に国内外の600人を越える人々に手術をし、今尚日本で行われている性別適合手術に先生の技術が受け継がれています」と紹介した。

「先生わたしの想いに寄り添い命を救ってくれて。本当にありがとございます。先生たくさんの命を救ってくれて本当にありがとございます。先生日本に性別適合手術の扉を開いてくれ本当にありがとございます」と感謝。

「ひかり君と2人でThis is Iの大反響の報告や色々な報告しました」と、墓前にカップ焼きそばを供えた写真もアップし、「ペヤングは当時先生の大好物で 当時関西にはペヤングがなくて。。ご家族が送っていたんだって。劇中にもペヤングが出てきます。細部まで想いの詰まった映画This is I松本優作監督ありがとございます」とつづった。