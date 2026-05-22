テクニカルポイント ドル円 10日線158.50円割れまで上昇 テクニカルポイント ドル円 10日線158.50円割れまで上昇

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160.46 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.05 エンベロープ1%上限（10日間）

159.04 現値

158.90 一目均衡表・雲（上限）

158.46 10日移動平均

158.20 21日移動平均

158.06 一目均衡表・転換線

157.88 一目均衡表・基準線

157.56 100日移動平均

156.88 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

155.94 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.86 200日移動平均



10日線が158.46円まで上昇してきており、目先のサポートとなっている。

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