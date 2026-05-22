160.46　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.05　エンベロープ1%上限（10日間）
159.04　現値
158.90　一目均衡表・雲（上限）
158.46　10日移動平均
158.20　21日移動平均
158.06　一目均衡表・転換線
157.88　一目均衡表・基準線
157.56　100日移動平均
156.88　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.94　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.86　200日移動平均

10日線が158.46円まで上昇してきており、目先のサポートとなっている。