テクニカルポイント ドル円 10日線158.50円割れまで上昇
160.46 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.05 エンベロープ1%上限（10日間）
159.04 現値
158.90 一目均衡表・雲（上限）
158.46 10日移動平均
158.20 21日移動平均
158.06 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.56 100日移動平均
156.88 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.94 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.86 200日移動平均
10日線が158.46円まで上昇してきており、目先のサポートとなっている。
160.05 エンベロープ1%上限（10日間）
159.04 現値
158.90 一目均衡表・雲（上限）
158.46 10日移動平均
158.20 21日移動平均
158.06 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.56 100日移動平均
156.88 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.94 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.86 200日移動平均
10日線が158.46円まで上昇してきており、目先のサポートとなっている。