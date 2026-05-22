フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で会見に臨んだ。

宇野さんは「このたび、私たちは、アイスダンスチームを結成し、競技に挑戦することを決意しました。２０２４年１０月頃に２人でこの決断をし、アイスダンスに真剣に取り組み、今日まで歩んできました」と語った。本田さんも「私たちは今年の秋の大会より、選手として競技に出場するために準備を進めています。２人で掲げた目標を達成できるように、日々練習を積み重ねていきたいなと思っています」と意気込みを口にした。

目標について宇野さんは「ここはとても大事な部分なので、２人の口から言わせてください」とし、２人で「せーの、２０３０年のオリンピックに出場することです」と明かした。

２人はこの日、アイスダンスのカップルとして、現役復帰することを表明。「しょまりん」として、２０３０年五輪も目指すとしている。

２０１８年平昌五輪銀、２２年北京五輪銅メダルの宇野さんは、２４年５月に引退。プロスケーターに転向し、２５年６月には、自身初プロデュースとなるアイスショー「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ」を開催した。ゲーム好きとしても知られ、５月にはプロｅスポーツチーム「ＶＡＲＲＥＬ（バレル）」に加入することが発表。スケーターとゲーマーの“二刀流”で活躍の幅を広げていた。

２０１６年世界ジュニア女王の本田さんは、２４年１月に現役を引退。引退後は、２２年から交際を公表している宇野さんとアイスショーで共演するなどプロスケーターとして活躍していた。２人はこの日の朝、ＳＮＳで連名でコメントを発表。「２０２４年１０月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を記していた。

◇本田 真凜（ほんだ・まりん）２００１年８月２１日、京都市生まれ。２４歳。明大４年。２歳で競技を始める。５人きょうだいの次女で兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。世界ジュニア選手権で１６年大会優勝、１７年大会２位。１７年にシニア転向し、同年のＵＳインターナショナルクラシックで優勝。２２年９月に男子の宇野昌磨がＳＮＳで「良いお付き合いをさせて頂いております」と真凜との交際公表。１６３センチ。

◇宇野 昌磨（うの・しょうま）１９９７年１２月１７日、名古屋市生まれ。２８歳。５歳の時、浅田真央さんに声をかけられ競技を開始。２０１６年４月に国際スケート連盟公認大会で史上初めて４回転フリップ成功。五輪は１８年平昌五輪銀メダル、２２年北京五輪は団体銀メダル、個人銅メダル。２２、２３年世界選手権連覇。全日本は６度優勝（１６〜１９、２２、２３年）。１５８センチ。