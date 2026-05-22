歌手・はいだしょうこ（47）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自動車教習所での驚きのエピソードを語った。

同番組には「歌と体操W元お姉さん」として、今年3月にNHK「おかあさんといっしょ」を卒業した“初代体操のお姉さん”秋元杏月とともに登場した。

宝塚歌劇団を退団後、2003年に24歳で“19代目歌のお姉さん”に就任したはいだは「（退団するにあたり）“歌のお姉さんに決まってたんでしょ？”って言われるんですけど、全然決まってなくて」と振り返った。

退団直後、「ちょっとゆっくりしよう」と運転免許証の取得に挑戦した。「でも免許が取れなかったんです」と明かすと、スタジオでは「ええーっ！」とビックリ。「ハライチ」岩井勇気が「懸命な判断」とイジると、相方・澤部佑も「国がしっかりしてる」とかぶせて笑いを誘った。

しかし「どこで落ちたの？」と聞かれると、はいだは「教習所の壁にぶつかっちゃって」と告白。「教官の先生が“こんな運転じゃ酔っちゃうよ〜”」と車の窓から顔と手を出す様子で再現すると、一同は爆笑。「4コマ漫画の言い方！」とツッコまれた。

そのため「（自分には）合わないなと思ってゆっくりしてる時に、子供の時に童謡歌手をしてたんですけど、その時の関係者の方から声をかけていただいて」と説明。「小さい頃の夢だったし、年齢的にも大丈夫そうだしと思って受けました」と語っていた。