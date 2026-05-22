プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日に都内で会見。アイスダンスチームを結成したことを報告した。ともにトヨタ自動車所属となる。

宇野さんは「この度、私達はアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました。2024年10月ごろに2人でこの決断をし、今日これまでアイスダンスに真剣に取り組み歩んできました」

本田さんは「私達は今年の秋の大会より選手として競技に出場するために準備を進めています。2人で掲げた目標を達成できるように、日々練習を積み重ねていきたいなと思っています」とそれぞれ所信表明。

目標については、宇野さんは「とても大事な部分なので2人の口から言わせてください。いきます。せーの」と声を合わせて「2030年のオリンピックに出場することです」と掲げた。

宇野さんは2018年平昌、22年北京五輪2大会連続メダリスト。国内の五輪メダリストがアイスダンスに転向するのは、高橋大輔さん（40）以来、2人目となる。

会見前にそれぞれインスタグラムで「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」とつづった。

「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます」とコメント。「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。Game on.」と添えた。

2022年に交際を公にした2人。宇野さんの初プロデュースとなる25年のアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」ではアイスダンスを披露していた。また、2人が共同で運営していると思われるインスタグラムのアカウントではアイスダンスの練習に取り組む姿を公開していた。

ファンからは「心から素敵な2人を応援してます」「お二人が引退した時まさかこのような日がくるとは考えもしていませんでした。これからも力を合わせて新しい道に挑戦してください」「おかえりなさい」「覚悟ある決断だったと思います」「再び競技の舞台で演技が見れるのすごく嬉しいし、楽しみです！！」「復帰おめでとうございます！そしてありがとうございます！！！！！」などのコメントが寄せられた。

21日には同アカウントを通じて宇野さんが本田さんの腰に手を回した氷上のモノクロ写真を公開。「5.22 A TURNING SEASON」と、22日に何か発表があることを匂わせる文章をつづって“匂わせ”していた。