きょう22日（金）午後も、関東は雨が降ったりやんだりでしょう。いったん雨がやんでも、雨具は手放さない方がよさそうです。また、東京の最高気温は20℃に届かず、ヒンヤリと感じられるでしょう。雨具とともに上着も手放せません。

【画像で見る】 全国の週間天気予報 23日(土)〜29日(金)

東京は最高気温でも17℃

きょう午後も東北南部、関東、北陸、東海、近畿北部から山陰付近で雨が降りやすいでしょう。東海から西では蒸し暑く感じられそうですが、関東、東北南部、北陸では空気がヒンヤリです。東北北部や北海道は晴れて、過ごしやすい見込みです。

＜きょう22日（金）の各地の予想最高気温＞

札幌：21℃ 釧路：13℃

青森：18℃ 盛岡：19℃

仙台：14℃ 新潟：17℃

長野：23℃ 金沢：22℃

東京：17℃ 名古屋：27℃

大阪：25℃ 岡山：26℃

広島：27℃ 松江：22℃

高知：30℃ 福岡：24℃

鹿児島：29℃ 那覇：26℃

あすも関東はヒンヤリ空気続く

あす23日（土）からあさって24日（日）にかけて、全国的に変わりやすい空模様でしょう。あす午前は中国、四国、近畿、東海で雨が降りやすい見通しです。午後になると、関東や北陸でもにわか雨の可能性があり、関東はあすも空気がヒンヤリでしょう。

今週末は折りたたみ傘があると安心

あさって午前も関東は雨が降りやすく、東北北部や北海道でも曇りや雨になりそうです。午後には西日本でも一雨あるかもしれません。この週末は外出の際に晴れていても、カバンには折りたたみ傘を忍ばせておくと安心です。