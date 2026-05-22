日揮ＨＤが大幅続伸、英コンフィギュアリング社と自動エンジニアリングツール開発で基本合意

日揮ホールディングス<1963.T>が大幅高で４日続伸している。この日、イギリスのコンフィギュアリング社と自動エンジニアリングツールの開発に関する基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、好材料視されている。



コンフィギュアリング社は、建築・インフラ分野の設計を自動化するエンジニアリングソフトウェア会社。今回のＭＯＵに基づき両社は、日揮グループの技術及び知見をコンフィギュアリング社設計自動化技術と組み合わせることで高度な自動エンジニアリングツール「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｏｒ」を開発。ルールに頼った従来の自動設計にとどまらず、迅速かつ柔軟に最適な設計案を導き出すことを目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS