ＴａｌｅｎｔＸ<330A.T>が７日ぶりに反発している。この日、ＡＩネイティブ採用を実現するタレントアクイジションプラットフォーム「ＭｙＴａｌｅｎｔ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」内のリファラル採用サービス「ＭｙＲｅｆｅｒ」が、マブチモーター<6592.T>に採用されたと発表しており、好材料視されている。



マブチモーターは、採用活動強化の一環としてリファラル採用の推進に注力しており、今回の採用はその一環。データの可視化・分析機能により、社員一人ひとりのリファラル採用への参加状況を可視化・分析することで、課題の特定にとどまらず、組織全体のエンゲージメント向上に資する戦略的な施策の立案・実行が可能になる点などが評価された。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS