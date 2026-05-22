【材料3つ】袋でもむだけで完成。ミキサー不要の「バナナシェイク」が最強すぎる
【写真で作り方を見る】たったこれだけ！ミキサーいらずの濃厚「バナナシェイク」の作り方
「冷たくて甘いものが飲みたい！」そんなときには、袋ひとつで作れるこのレシピにおまかせ。バナナ、アイス、牛乳の3つがあれば、あっという間に完成します。ミキサーを使わないので後片づけもスムーズですよ。
■バナナシェイク
＜材料・2人分＞
・バナナ…1本（100g）
・バニラアイスクリーム…200ml
・牛乳…4分の3カップ
主な材料は3つだけ！あとはお好みのトッピングを用意して♪
＜作り方＞
1.ファスナーつき保存袋にバナナを一口大にちぎって入れ、空気を抜いて袋の口を閉じる。袋の上からなめらかになるまで押し潰す。
手でちぎるから包丁いらず！
ファスナーつき保存袋は、レシピでは18×20cmの大きさでを使用しています。小さすぎると調理中にシェイクがこぼれる可能性があるので気をつけましょう。
袋の口を閉めるときは、しっかり空気を抜きましょう。
バナナを潰して加えることで、甘みととろみをプラスします。
2.アイスクリームを加え、再び空気を抜いて袋の口を閉じる。大きなかたまりがなくなるまで押し潰し、全体を軽くもんでバナナとなじませる。
大きなかたまりがなくなったら、軽くもんでバナナとなじませます。
3. 牛乳を加え、再び空気を抜いて袋の口を閉じ、もみ混ぜる。器に注ぎ、トッピングをのせる。
牛乳を加えてもみ混ぜます。
もしシェイクが溶けてきていたら、保存袋の状態で冷凍室に約10分入れて少し凍らせてから盛りましょう。
トッピングは、シェイクにのせたときに沈まない軽めのものがおすすめ。
今回用意したのは、ポップコーン、ハート型クッキー、スティック状のチョコ、生クリーム、カラフルスプレーです。挿すタイプのスティック状のチョコやクッキーがあると、見た目の変化が楽しめますよ。
（1人分263kcal、塩分0.2g レシピ作成／新谷友里江 栄養計算／スタジオ食）
「バナナシェイク」の完成です！
袋でもみ混ぜただけなのに、とっても濃厚♪バナナの味もしっかり感じます。
また、トッピングを多めの盛り付けることで、今っぽいビジュアルに♪
＊ ＊ ＊
袋でもむだけなので、飲みたいときにすぐ作れるのがうれしいポイントです。バナナの自然な甘みをいかしたひんやりシェイクで、家族と一緒に楽しいおやつタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
文＝松田支信／菅野直子