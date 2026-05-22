¥â¥Ê¥¡¦¥µ¥«¥¤Jr.¤¬¿ÈÄ¹182cm¤Ç¡È¤Á¤ó¤Þ¤ê¡É¤·¤ã¤¬¤ó¤À¼«»£¤ê¸ø³«¡ª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì²òÀâ¤âÏÃÂê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¤Á¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤¬¤à¥â¥Ê¥ ¥µ¥«¥¤Jr.②～⑦¥â¥Ê¥ ¥µ¥«¥¤Jr.¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì²òÀâ¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥â¥Ê¥¤Î¥µ¥«¥¤Jr.¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ªÃÏ¡¢ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥â¥Ê¥¡¦¥µ¥«¥¤Jr.¤¬¥ê¥ê¥¤¥Ù´°Áö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤³¤Î±óÀ¬¤ÇÂô»³Âô»³°¦¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥Ê¥¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤ò4·î8Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£5·î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡¦ÄÅÅç»Ô¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥µ¥«¥¤Jr.¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¡×¤Ç¤Î¸ø±é¸å¡¢¡Öº£Æü¤Ï³Ú²°¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£¡×¤È2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¤ÈÄ¹¿È¤Î¥µ¥«¥¤Jr.¤¬¡¢µÓ¤òÂ·¤¨¤Æ¤Á¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç»£¤Ã¤¿¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£2ËçÌÜ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥«¥¤Jr.¤Ï¤ª¥è¥Í¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¥±¥ó¥±¥ó¤È¤¸¤ó¤ÏËË¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î±óÀ¬¤Ç8²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜÆüºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£Ž»ŽÐŽ¼Ž²¡£¡£¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥µ¥«¥¤Jr.¡£¡Ö¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ÎÈ±Î±¤á¤ä¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¤ªÍÎÉþ¤äÈ±¿§¤ò¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Üー¥É¤ä¥Ç¥³¤¦¤Á¤ï¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¥¥é¥¥é¤Î¾Ð´é¤Ç¤ª¼ê»æ¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¡¢½ñ¤¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±óÀ¬¤ÇÂô»³Âô»³°¦¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿♡¥â¥Ê¥«¥Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¿§¡¹¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°¦¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦¥µ¥«¥¤Jr.¤Ç¤¹¡£¡£¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥µ¥«¥¤Jr.¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ê¥Ýー¥È¡£¡Ö¿á¤È´¤±¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µðÂç¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¿´¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ÛÂ¦¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ò¤ß¤ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥âー¥ë¤È°ã¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Á°Äó¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÚÂÚºß»þ´Ö¡Û¡ÚÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Û¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼¡¤ËÌÌÇò¤¤ÅÀ¤¬¡¢·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤È±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯½ñ¤¯¤È°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê½ñ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹¶¤á¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ï¹¶¤á¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¡¢¡×¤È¡¢¥µ¥«¥¤Jr.¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ËÍÍ¤¬Âº¤¤¡×¡ÖºÂ¤êÊý²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£²ó¤âÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö180Ä¶¤¨¤Ç¤·¤ã¤¬¤à¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ª³Ý¤±¡×¡Ö¥¸¥å¥ËÍÍ¤Î²òÀâËè²óÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£