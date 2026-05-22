22日13時現在の日経平均株価は前日比1679.04円（2.72％）高の6万3363.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は851、値下がりは670、変わらずは42。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を620.29円押し上げている。次いでファストリ <9983>が154.47円、東エレク <8035>が111.63円、ＴＤＫ <6762>が106.10円、フジクラ <5803>が98.15円と続く。



マイナス寄与度は15.84円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、三井物 <8031>が6.24円、ソニーＧ <6758>が6.2円、バンナムＨＤ <7832>が5.33円、富士フイルム <4901>が5.03円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、情報・通信、電気機器と続く。値下がり上位には水産・農林、保険、不動産が並んでいる。



※13時0分3秒時点



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