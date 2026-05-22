【猫VS組長】伝説の組長が完全敗北!?組長と野良猫の攻防戦に「間違いなく癒やされる!!」人続出【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
元極道と野良猫――。「仲がいいのか悪いのかわからないけど、ほっこりする」「猫の無表情がたまらなくかわいい」一度読んだ人は、ハマって抜け出せなくなる片倉頼(@kata_yoli)さんの「オヤジとにゃん吉」を紹介しよう。どちらも世知辛い世の中を生き抜いてきた強者同士の戦いがおもしろい。
■「猫の気持ちは人間にはわからない」絶妙な距離感が作品の魅力
かつて鬼門組四代目組長として恐れられた松方久秀。代を譲り静かに暮らしていたある日、庭に現れた野良猫が大切な盆栽を次々と落としてしまう。「己の庭でデカイ顔をされて、黙っているほど老いぼれちゃいねぇ！」と怒鳴りながら猫を追い回す松方。しかし当の猫はどこ吹く風。伝説の元組長が、一匹の野良猫に振り回される姿を描いたドタバタコメディだ。
本作が生まれたきっかけについて、作者の片倉頼さんは「数人の漫画家で『ヤクザと猫』というお題の企画があり、それが始まりでした」と振り返る。まんまるフォルムの“にゃん吉”については、「完全に私の趣味です(笑)。自分が思う一番かわいいフォルムを目指しました」とこだわりを明かした。
猫好きだという片倉さんだが、実は猫アレルギーで、猫と一緒に暮らすことは難しいのだそう。そのため本作には、「猫と暮らしたい」という叶えられない夢も込めているという。
また、作品を描くうえで意識している点については、「にゃん吉はあくまで猫であって、何を考えているのか人間にはわからないことです」と説明し、「人間側が勝手に解釈して一喜一憂する。その距離感がおもしろいし、愛おしいと思っています」と語ってくれた。
「まだまだお見せできていない彼らの側面がありますので、楽しみにしていただけたら」と話す片倉さん。強面の元組長とマイペースな野良猫が織りなす独特の空気感に、思わず癒やされる作品となっている。興味のある人はぜひ本作「オヤジとにゃん吉」を読んでみて欲しい。
取材協力：片倉頼(@kata_yoli)
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