清春のYouTubeチャンネルにニューヨークが登場 下北沢の古着屋を巡るロケ動画にほっこり
ミュージシャンの清春による公式YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』に、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政がゲスト出演。東京・下北沢の古着屋を巡る最新動画『【清春×ニューヨーク コラボ！】下北沢にて古着買う！清春行きつけのお店や気になるお店もご紹介！』が公開された。
【動画】ニューヨークが登場！清春 YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』
今回の動画では、ニューヨークの2人をゲストに迎え、下北沢のヴィンテージショップを巡るロケを実施。冒頭では、最近は「もらった服しか着ない」という屋敷や、以前ほど服を買わなくなったという嶋佐に対し、清春がストレートに質問を投げかけるなど、和やかな雰囲気でトークがスタートする。
動画内では、清春が提案するスタイルをめぐり、ニューヨークの2人がテンポよくツッコミを入れていく。高価なヴィンテージアイテムを試着し、その価格に驚くリアルな反応や、服を着るたびにこっそりタグを確認する姿など、3人ならではの自然体な掛け合いが見どころとなっている。
清春は、1994年にロックバンド・黒夢のボーカリストとしてメジャーデビュー。1999年にはSADSを結成し、2003年からはソロ活動を本格化した。デビュー30周年を超えた現在もライブ活動を続ける一方、ファッションやライフスタイルの分野でも独自の美学を発信している。
『おきるねるきよはる』は、57歳を迎えた清春の「生き様」を切り取るVLOG、ドキュメントバラエティ。独自の美学に裏付けされたファッション、愛用品、食へのこだわりなどを通じて、清春のライフスタイルや素顔を発信している。
【動画】ニューヨークが登場！清春 YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』
今回の動画では、ニューヨークの2人をゲストに迎え、下北沢のヴィンテージショップを巡るロケを実施。冒頭では、最近は「もらった服しか着ない」という屋敷や、以前ほど服を買わなくなったという嶋佐に対し、清春がストレートに質問を投げかけるなど、和やかな雰囲気でトークがスタートする。
清春は、1994年にロックバンド・黒夢のボーカリストとしてメジャーデビュー。1999年にはSADSを結成し、2003年からはソロ活動を本格化した。デビュー30周年を超えた現在もライブ活動を続ける一方、ファッションやライフスタイルの分野でも独自の美学を発信している。
『おきるねるきよはる』は、57歳を迎えた清春の「生き様」を切り取るVLOG、ドキュメントバラエティ。独自の美学に裏付けされたファッション、愛用品、食へのこだわりなどを通じて、清春のライフスタイルや素顔を発信している。