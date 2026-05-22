乃木坂46森平麗心、連載スタート「うるみんのデート向上委員会」 初回はカフェデートへ
今年3月に創刊40周年を迎えた『アップトゥボーイ』（ワニブックス）。40周年を記念した取り組みとして、乃木坂46の6期生として活躍する、“うるみん”こと森平麗心の連載が22日発売の『アップトゥボーイ』vol.363よりスタートした。
【写真】カフェデートでキュートな表情を浮かべる森平麗心
連載のタイトルは『うるみんのデート向上委員会』。アイドルとして必要不可欠な要素の一つ「女子力」をアップするため、森平がさまざまなテーマ、シチュエーションのデートに誌上でチャレンジし、アイドルとしての魅力を磨いていく。
記念すべき初回のデートは、うるみんが「オトナの街」として密かに憧れていたという表参道を舞台に、カフェデートにチャレンジした。このたび、連載の誌面カットと、本誌インタビューより抜粋が公開された。
■森平麗心(乃木坂46)インタビュー抜粋
――うるみんの連載が今号からスタートしました！
(現役生では)伊藤理々杏さん、田村真佑さんに続く大役なので“頑張るぞ！”と気合を入れて臨みました。ただ、どうすればデートっぽい表情やポーズになるのか分からなくて。カメラマンさんにたくさん教えて頂いて、すごく学びになった1日でした。(中略)
――撮影時はどのようなことを考えていましたか？
相手が目の前にいると想像して、“自分だったらどんな会話をするのかな”とイメージを膨らませていました。
――うるみんとしては、カフェデートでどんな会話をするのが理想なのでしょう。
私は友達と一緒にいるとき、だいたいずっと話を聞いている側なんです。自分からそんなにしゃべるタイプではないので、落ち着いた雰囲気が理想かな。無言になっても気まずくないというか、その時間も心地良く感じられる関係だったらいいなと思います。(中略)
――ちなみにうるみんはどんなスイーツが好き？
お店で食べるのはほぼ毎回イチゴ系です。イチゴ以外を選ぶことはないかも。友達とパフェを食べに行ったときもイチゴを選びました。だから今回久しぶりに違った味のデザートを食べて、それも新鮮な気持ちになりました。(中略)これから連載を通して、いろんな新しいことを知っていきたいです！
【写真】カフェデートでキュートな表情を浮かべる森平麗心
連載のタイトルは『うるみんのデート向上委員会』。アイドルとして必要不可欠な要素の一つ「女子力」をアップするため、森平がさまざまなテーマ、シチュエーションのデートに誌上でチャレンジし、アイドルとしての魅力を磨いていく。
■森平麗心(乃木坂46)インタビュー抜粋
――うるみんの連載が今号からスタートしました！
(現役生では)伊藤理々杏さん、田村真佑さんに続く大役なので“頑張るぞ！”と気合を入れて臨みました。ただ、どうすればデートっぽい表情やポーズになるのか分からなくて。カメラマンさんにたくさん教えて頂いて、すごく学びになった1日でした。(中略)
――撮影時はどのようなことを考えていましたか？
相手が目の前にいると想像して、“自分だったらどんな会話をするのかな”とイメージを膨らませていました。
――うるみんとしては、カフェデートでどんな会話をするのが理想なのでしょう。
私は友達と一緒にいるとき、だいたいずっと話を聞いている側なんです。自分からそんなにしゃべるタイプではないので、落ち着いた雰囲気が理想かな。無言になっても気まずくないというか、その時間も心地良く感じられる関係だったらいいなと思います。(中略)
――ちなみにうるみんはどんなスイーツが好き？
お店で食べるのはほぼ毎回イチゴ系です。イチゴ以外を選ぶことはないかも。友達とパフェを食べに行ったときもイチゴを選びました。だから今回久しぶりに違った味のデザートを食べて、それも新鮮な気持ちになりました。(中略)これから連載を通して、いろんな新しいことを知っていきたいです！