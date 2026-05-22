乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）が22日までに更新された乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」に出演。卒業コンサート直後に公式お兄ちゃんであるお笑いコンビ「バナナマン」からのプレゼントを報告した。

21日、東京ドームで開催された梅澤の卒業コンサートでは1曲目から涙があふれた。「私の乃木坂人生をぶつけます。受け止めてください」と呼びかけると、気球に乗って初のセンター曲「空扉」を歌いながら登場。目の前にはイメージカラーの水色に輝くサイリウムが一面に広がり、その光景を見ると思わず目を赤くした。

動画では「今卒業コンサートが終わりました。皆さんありがとうございました、幸せでした」と報告。

そして卒業コンサート後には、公式お兄ちゃんである「バナナマン」からのプレゼントが恒例行事となっている。梅澤は「私に来ました！うれしい〜！」とプレゼントを開封した。

プレゼントの中身は「梅澤」と彫られたネーム入り包丁だった。梅澤は「うわぁ！これって若様軍団のナイフ担当と料理上手をかけてるってことですか！？うれしい〜！一生使います！バナナマンさん大好きです」と笑顔を見せた。

ファンからは「めっちゃ粋なプレゼントだね！」「メンバー理解している証拠だね！」「素敵なお兄ちゃんや！」「センス最高！」などの声があがった。