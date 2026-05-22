東京寿司 ITAMAE SUSHI愛宕店で「20周年感謝祭 すし祭り」開催中
板前寿司ジャパンが運営する「東京寿司 ITAMAE SUSHI愛宕店」では5月15日より、「20周年感謝祭 すし祭り」を開催している。
「20周年感謝祭 すし祭り」
同フェアでは、豊洲仲卸「石司」から仕入れる最高級の天然本まぐろを使用した人気メニューを、特別価格で提供する。
「最強 天然本まぐろセット」(5480円→3980円)
メニューは、「最強 天然本まぐろセット」(5,480円→3,980円)、「最強 天然本まぐろ丼」(3,480円→2,780円)、「人気ネタセット」(4,000円→2,980円)。
「最強 天然本まぐろ丼」(3480円→2780円)
「人気ネタセット」(4000円→2980円)
店内飲食の場合、全品にサラダとみそ汁が付く。
また、"家族でお寿司を楽しもう"をテーマとした「キッズメニュー半額キャンペーン」も同時開催している。対象メニューは、「お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付)」(980円→490円)や「お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)」(1,280円→640円)。
「お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付)」(980円→490円)
「お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)」(1280円→640円)
「20周年感謝祭 すし祭り」
同フェアでは、豊洲仲卸「石司」から仕入れる最高級の天然本まぐろを使用した人気メニューを、特別価格で提供する。
「最強 天然本まぐろセット」(5480円→3980円)
メニューは、「最強 天然本まぐろセット」(5,480円→3,980円)、「最強 天然本まぐろ丼」(3,480円→2,780円)、「人気ネタセット」(4,000円→2,980円)。
「人気ネタセット」(4000円→2980円)
店内飲食の場合、全品にサラダとみそ汁が付く。
また、"家族でお寿司を楽しもう"をテーマとした「キッズメニュー半額キャンペーン」も同時開催している。対象メニューは、「お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付)」(980円→490円)や「お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)」(1,280円→640円)。
「お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付)」(980円→490円)
「お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)」(1280円→640円)