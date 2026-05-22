板前寿司ジャパンが運営する「東京寿司 ITAMAE SUSHI愛宕店」では5月15日より、「20周年感謝祭 すし祭り」を開催している。

「20周年感謝祭 すし祭り」

同フェアでは、豊洲仲卸「石司」から仕入れる最高級の天然本まぐろを使用した人気メニューを、特別価格で提供する。

「最強 天然本まぐろセット」(5480円→3980円)

メニューは、「最強 天然本まぐろセット」(5,480円→3,980円)、「最強 天然本まぐろ丼」(3,480円→2,780円)、「人気ネタセット」(4,000円→2,980円)。

「最強 天然本まぐろ丼」(3480円→2780円)

「人気ネタセット」(4000円→2980円)

店内飲食の場合、全品にサラダとみそ汁が付く。

また、"家族でお寿司を楽しもう"をテーマとした「キッズメニュー半額キャンペーン」も同時開催している。対象メニューは、「お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付)」(980円→490円)や「お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)」(1,280円→640円)。

「お子様 お重(みそ汁付・おもちゃ付)」(980円→490円)

「お子様 サッカーボール(みそ汁付・おもちゃ付)」(1280円→640円)