武田鉄矢、『新しいカギ』でせいやと夢の共演 人気企画「名曲大好き！土八先生」に登場
歌手で俳優の武田鉄矢が23日放送のフジテレビバラエティー番組『新しいカギ』（後6：30）に出演。学校シリーズの人気企画「名曲大好き！土八先生」で奇跡の共演を果たす、せいや（霜降り明星）と武田が高校生とカギメンバーの真剣対決を盛り上げる。
【写真】ドラマが楽しみ！和やかに談笑する武田鉄矢＆唐田えりから
せいや演じる“坂本土八先生”がホストを務め、生徒とカギメンバーが昭和・平成の名曲早押しクイズで競い合うゲーム企画。生徒とカギメンバーは別々の教室で待機し、校内放送で流れるメロディーを聞いて、知っている曲が流れたら教室を飛び出し、解答ボタンを目指して校内を駆け抜ける。曲名と歌手名の両方が正解すると生徒には賞金が贈られる。
今回カギチームが対戦するのは、東京都港区にある正則高等学校。今年開催された「第４回全国高等学校軽音楽発表会」グランプリに輝いた“日本一の高校生ロックバンド”が在籍し、シティ・ポップにも精通する生徒も多く、自信たっぷり。「伝説のヒットソング」をテーマに、誰もが知る衝撃のデビュー曲や貴重な新人時代のお宝映像も大放出する。
生徒たちの熱気渦巻く中、カギメンバーに続いて現れたのは…あの伝説の教師をほうふつとさせる武田鉄矢！「ウソ！？」「本物すぎる！」と、早くも生徒たちのボルテージは最高潮に。現役高校生たちを前に「青春の匂いがする」と武田もにっこり。武田のモノマネを十八番として度々バズらせており、連続ドラマ『102回目のプロポーズ』でも夢の共演を果たしているせいやは、武田と息ピッタリの爆笑トークを繰り広げる。ケガから復帰した長田には超ド直球な昭和的イジリ、さらに粗品にはまさかの“改名”を提案する。
１問目はTHE BLUE HEARTSの『リンダ リンダ』（1987年／昭和62年）。メロディーが流れた瞬間、生徒とカギメンバーが一斉に教室を飛び出す。解答権を勝ち取り、見事正解したのは高校一年生の生徒。「お母さんがファン」で聞いていたという生徒に対し、武田は「THE BLUE HEARTSと昔、共演したことがあるんだよ」と話し驚かせる。ほかにも、穴埋めされている歌詞の一部を歌う「名曲穴埋めカラオケ」では海援隊の『贈る言葉』を披露したり、名曲にまつわるエピソードを明かしたりと生徒たちを盛り上げる武田の姿に、せいやは「番組乗っ取られる！武田鉄矢の『新しいカギ』や」と尊敬する“武田先生”を前に興奮が止まらない。
【写真】ドラマが楽しみ！和やかに談笑する武田鉄矢＆唐田えりから
せいや演じる“坂本土八先生”がホストを務め、生徒とカギメンバーが昭和・平成の名曲早押しクイズで競い合うゲーム企画。生徒とカギメンバーは別々の教室で待機し、校内放送で流れるメロディーを聞いて、知っている曲が流れたら教室を飛び出し、解答ボタンを目指して校内を駆け抜ける。曲名と歌手名の両方が正解すると生徒には賞金が贈られる。
生徒たちの熱気渦巻く中、カギメンバーに続いて現れたのは…あの伝説の教師をほうふつとさせる武田鉄矢！「ウソ！？」「本物すぎる！」と、早くも生徒たちのボルテージは最高潮に。現役高校生たちを前に「青春の匂いがする」と武田もにっこり。武田のモノマネを十八番として度々バズらせており、連続ドラマ『102回目のプロポーズ』でも夢の共演を果たしているせいやは、武田と息ピッタリの爆笑トークを繰り広げる。ケガから復帰した長田には超ド直球な昭和的イジリ、さらに粗品にはまさかの“改名”を提案する。
１問目はTHE BLUE HEARTSの『リンダ リンダ』（1987年／昭和62年）。メロディーが流れた瞬間、生徒とカギメンバーが一斉に教室を飛び出す。解答権を勝ち取り、見事正解したのは高校一年生の生徒。「お母さんがファン」で聞いていたという生徒に対し、武田は「THE BLUE HEARTSと昔、共演したことがあるんだよ」と話し驚かせる。ほかにも、穴埋めされている歌詞の一部を歌う「名曲穴埋めカラオケ」では海援隊の『贈る言葉』を披露したり、名曲にまつわるエピソードを明かしたりと生徒たちを盛り上げる武田の姿に、せいやは「番組乗っ取られる！武田鉄矢の『新しいカギ』や」と尊敬する“武田先生”を前に興奮が止まらない。