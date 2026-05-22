元プロ野球日本ハム投手の斎藤佑樹氏（37）が22日、大阪市内で公益財団法人大阪観光協会の会見にスペシャルゲストとして登壇。「大阪から日本を元気にしたい」と語った。

大阪観光局とACNグループが「日本の観光ショーケース特別パートナー契約」を締結。30年にアジアNo.1の国際観光文化都市を目指す大阪観光局と、大阪発祥の企業として大阪から日本を元気にしたいという両者の思惑が一致。大阪を拠点としてグルメ、温泉、相撲、忍者など全国各地の観光資源や伝統文化を国内外へ発信し、地方創生、地域活性化へつなげることが目的だ。

同協会の溝畑宏理事長から指名されて、齋藤氏はその“応援団長”に就任した。早実投手として甲子園で全国制覇したのが06年。さわやかな“ハンカチ王子”として超人気者となった。「あの夏から20年が経ちました。20年前の夏、この関西エリアで、すごく取り上げていただいてから今のボク自身があると思います。大阪から日本を元気にすることにボクも一助できたらと思います」と語った。

斎藤氏は現在、株式会社斎藤佑樹の代表取締役。野球の普及、振興を見据え、北海道・長沼町には昨年5月「少年野球専用球場「はらっぱスタジアム」をオープンした。大阪について「20年経って。思い入れは強いものがある」とし「引退して4年。いろんなキャリアを形成するなか、“ハンカチ王子”斎藤佑樹としてのアイコンを使って、ボクの発信力を使っていただければと思います」と全面協力を約束した。また、斎藤氏は今夏にもACNグループの展開するCMにも出演する見込みだ。

大阪・関西万博に沸いた昨年。今年4月の海外からの訪日観光客数は前年同月比で94・5％の369万2000人。万博開催を考慮して390万9000人を記録した昨年と比べると、そん色ない数字が出ている。だが、大阪観光局によると、昨年11月の高市早苗首相の台湾を巡る発言の影響で中国からの来訪者数が前年同月比43・2％と減少。さらにアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃など中東情勢の影響で「欧州からの来訪者も減っている」とイギリス、イタリア、スペインからの観光客が15〜35％減少しているという。

「大阪で株式会社斎藤佑樹として何ができるか今すぐパッとは浮かびません。“野球未来づくり”というビジョンを掲げています。大阪の皆さんと野球界を盛り上げていこうというビジョンを共有していければ」と最後に熱く語って締めくくった。