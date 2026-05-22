SHISHAMOラストライブ、全国の映画館でライブビューイング決定
SHISHAMOのラストライブが全国各地の映画館にてライブビューイングされることが決定した。
【写真】「言葉で言えないくらい楽しみ」近影を公開したSHISHAMO・宮崎朝子
今回ライブビューイングされるのは、SHISHAMOが6月13日、14日に神奈川・Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催するラストライブ『SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜』の6月13日の公演。
SHISHAMOは、2013年のCDデビュー以降、「明日も」など数々のヒット曲を生み出し、若年層を中心に支持を集めてきた3ピースロックバンド。今回の『SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜』をもって活動を終了することを発表している。
ラストライブは、1日目を“THANKS DAY”、2日目を“GOODBYE DAY”と題し、2日間で異なる内容のライブを実施。今回のライブビューイングでは、そのDAY1公演の模様を生中継し、映画館の大スクリーンで楽しむことができる。
等々力でのスタジアムワンマンライブは、過去2回とも中止となっており、今回は3度目にして悲願の開催。幾度の困難を乗り越えて実現する、SHISHAMOにとってメモリアルなラストステージとなる。
■『SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜 ライブ・ビューイング』
日時：6月13日（土） 午後5時開演
会場：全国各地の映画館
料金：4500円
【写真】「言葉で言えないくらい楽しみ」近影を公開したSHISHAMO・宮崎朝子
今回ライブビューイングされるのは、SHISHAMOが6月13日、14日に神奈川・Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催するラストライブ『SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜』の6月13日の公演。
ラストライブは、1日目を“THANKS DAY”、2日目を“GOODBYE DAY”と題し、2日間で異なる内容のライブを実施。今回のライブビューイングでは、そのDAY1公演の模様を生中継し、映画館の大スクリーンで楽しむことができる。
等々力でのスタジアムワンマンライブは、過去2回とも中止となっており、今回は3度目にして悲願の開催。幾度の困難を乗り越えて実現する、SHISHAMOにとってメモリアルなラストステージとなる。
■『SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜 ライブ・ビューイング』
日時：6月13日（土） 午後5時開演
会場：全国各地の映画館
料金：4500円