◇ア・リーグ ブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日 ニューヨーク）

21日（日本時間22日）のヤンキース−ブル―ジェイズ戦で、メジャー応援として全米に広がりを見せている「Tarps Off（シャツ脱ぎ）」の光景が再び展開された。

セントルイスでカージナルスを応援する学生たちから始まった「上半身裸」応援。村上宗隆内野手の遠征地、シアトルでは約300人規模の大集団の異様な光景となっていた。

ニューヨークでは、気温20度を下まわる冷え込みの中でも、最終回に約50人ほどの男性集団の「Tarps Off（シャツ脱ぎ）」が行われ、試合放送中に映し出された。

地元実況はすでに浸透している応援スタイルを把握しており、「今、あちこちの球場で流行している光景ですね」と冷静な対応。

同戦を放送したNHK衛星放送の今中慎二解説者は、「試合が遅くなり、寒さとか大丈夫なのか」と不安そうにコメントしたが、実況が「現地の気温は試合開始時と変わらぬ18度前後だそうです」と返すと、「そうなんですね」と安堵（あんど）していた。