PCあるある 第67回 【漫画】寝た（はずの）PCが起きている
会社生活を送る上で切っても切れない存在、それは「パソコン」！ 急いでいるときに限ってエラーが出たり、すぐ終わると思ったアップデートに意外と時間がかかったり……。仕事でもプライベートでも、予想外のサプライズが発生しがちなパソコンにまつわる「あるある」エピソードを、4コマ漫画でご紹介します。
○■【漫画】寝た（はずの）PCが起きている
PCを使った後に画面を暗くするには、完全にPCの電源を切る、スリープ状態にする、休止状態にするといった方法があります。たまにPCをスリープ状態にしたはずが実は起動したままで、過熱気味になったりも……。設定の「電源とバッテリー」（の中にある「カバー、電源とスリープ 個のボタンコントロール」等）から、ノートPCの天板を閉じた時の動作を設定できるので、一度確認してみてもいいかもしれません。次回の「PCあるある」もお楽しみに！
○■【漫画】寝た（はずの）PCが起きている
PCを使った後に画面を暗くするには、完全にPCの電源を切る、スリープ状態にする、休止状態にするといった方法があります。たまにPCをスリープ状態にしたはずが実は起動したままで、過熱気味になったりも……。設定の「電源とバッテリー」（の中にある「カバー、電源とスリープ 個のボタンコントロール」等）から、ノートPCの天板を閉じた時の動作を設定できるので、一度確認してみてもいいかもしれません。次回の「PCあるある」もお楽しみに！