アクリルLiLから自分だけのオリジナルチャームが作れる体験型アイテムが登場
ティアライズは5月13日、同社が運営するアクリル雑貨ブランド「アクリルLiL」から「MOJI MOJI(モジモジ)」(1,650円)を発売した。
カラフルなパーツで自由に表現
同商品は、カラフルなアルファベットチャームやビーズを組み合わせて、自分だけのオリジナルチャームが作れる体験型のアイテム。
スターターキットは、70×65×65(cm)のコンパクト仕様で、限られた売り場面積でも展開可能となっている。
スターターキット
内容は、紐が1個(15種)、丸型金具が1個(カラー完全ランダム)、アルファベットチャームが5個(26文字×カラー完全ランダム)、ハート・丸のビーズが5個(カラー完全ランダム)。
追加パーツの販売にも対応している。
カラフルなパーツで自由に表現
同商品は、カラフルなアルファベットチャームやビーズを組み合わせて、自分だけのオリジナルチャームが作れる体験型のアイテム。
スターターキットは、70×65×65(cm)のコンパクト仕様で、限られた売り場面積でも展開可能となっている。
スターターキット
内容は、紐が1個(15種)、丸型金具が1個(カラー完全ランダム)、アルファベットチャームが5個(26文字×カラー完全ランダム)、ハート・丸のビーズが5個(カラー完全ランダム)。
追加パーツの販売にも対応している。