「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」5月27日開催決定。「ネコぱら」、「魔法少女ノ因習村」など展示
【グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展】 5月27日～6月14日 開催予定 会場：アキバCOギャラリー1F 展示フロア
(C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.
グッドスマイルカンパニーは、5月27日から6月14日にかけて「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」を開催する。会場は東京都千代田区のアキバCOギャラリー1F展示フロア。
本展では、「ネコぱら セカイコネクト」、「魔法少女ノ因習村」、「東京リベンジャーズ UNLIMITED」、「COCORO」、「グリザイア 集結の百果」、「ダークオークション」といったタイトルのスチルや等身大パネルの展示に加え、オリジナルグッズの販売を実施する。
また「魔法少女ノ因習村」商品販売に合わせて「魔法少女ノ魔女裁判」、「配信少女ノ裏垢迷宮」の関連商品も販売する。5月2日から14日に開催した「魔法少女ノ因習村 POP UP STORE」で品切れだった商品も再入荷するという。
この他、6月5日18時30分から「グッスマゲーム特集」を配信する。キャストによるトークや生アフレコ、最新PVの公開などを予定している。
(C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
(C) GOOD SMILE COMPANY / f4samurai
(C) 賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA
(C) GOOD SMILE COMPANY
(C)Frontwing / GOOD SMILE COMPANY
(C) Re,AER LLC./Acacia (C) GOOD SMILE COMPANY