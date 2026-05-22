フードオロジー、ソウルで「ハローキティ」コラボ限定エディションを公開
韓国発インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は4月、ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」にてポップアップストアを開催し、日本の人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定エディション「フードオロジー ハローキティ エディション」を公開した。
ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」ポップアップストア
今回の限定エディションでは、「コレオロジー カットゼリー」や「コレオロジー カット PRO(プロ)」など、Foodologyを代表するインナービューティー製品を、ハローキティの世界観を取り入れた特別パッケージで展開している。ポップアップストアおよびOLIVE YOUNGのオンライン・オフラインチャネルを通じて販売され、多くの来場者や消費者から高い関心を集めた。
フードオロジーは、日本を代表するキャラクターIPとのコラボレーションを通じてブランドへの親近感を高めるとともに、日本人観光客の来訪が多い明洞エリアにおいて海外消費者との接点拡大を図っている。韓国市場での反応を踏まえながら、今後のグローバル市場に向けたブランド展開をさらに強化していくという。
ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」ポップアップストア
フードオロジーは、日本を代表するキャラクターIPとのコラボレーションを通じてブランドへの親近感を高めるとともに、日本人観光客の来訪が多い明洞エリアにおいて海外消費者との接点拡大を図っている。韓国市場での反応を踏まえながら、今後のグローバル市場に向けたブランド展開をさらに強化していくという。