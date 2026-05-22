オファーは宇野から、都内で会見 アイスダンスチームを結成

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指し、電撃復帰する。

会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集まった。2人はこの日の朝、自身のSNSで現役復帰を表明。会見で改めて現役復帰と、アイスダンス挑戦を報告した。今秋からの競技に出場する事を目指しており、将来的な目標は「2030年のオリンピックに出場することです」と2人で声をそろえて語った。

28歳の宇野さんは2018年平昌五輪、2022年北京五輪で2大会連続でメダルを獲得。世界選手権も連覇するなど長らく日本男子を牽引し、2024年5月に現役引退を発表した。24歳の本田さんは2016年世界ジュニア選手権で優勝。安藤美姫、浅田真央らに続く当時7人目の快挙だった。2024年1月に現役引退している。

アイスダンスで五輪を目指すにあたり、宇野さんから本田さんにオファーしたという。2人が引退した年の提案だったが本田さんは「小さい頃からリスペクトしていた宇野選手に、こんな提案をしていただいていて、嬉しさももちろんあった」「まだスケートで自分が叶えないといけないことがあると感じた。昌磨君とだったら実現できるかもしれない。足を引っ張らないように必死に覚悟を持ってやらなきゃなと思った」と振り返った。

宇野さんは「（本田さんの）シングルでの日々の練習を見ていた。何も心残りがないことは分かっていたからこそ、お誘いはどうとらえられるか分からなかった。真凜さんのすごくスケートを近くで見ていた。僕たちしか知らない競技ならではの部分もあるし、世界の人に見てもらえる。その隣が誰でもなく僕であるということが、すごくやりたいなと。競技というもの、オリンピックというものを目指したいという熱量を自分で感じられた。楽しみです」と話した。

宇野さんと本田さんは交際を公表している。宇野さんプロデュースのアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」で、2人はアイスダンスの演技を披露していた。宇野さんは「競技に出ても点数がもらえるように工夫している」と高い意識を持って挑んでおり、スピンやリフトの難易度も上げていた。

アイスダンスで現在日本のトップを走るのは、ミラノ五輪団体戦に出場した“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組。23年6月の結成から実力をつけ、昨年の全日本選手権で2連覇を達成している。他にも“いくこう”こと櫛田育良、島田高志郎組、“りかしん”こと紀平梨花、西山真瑚組らがおり、ハイレベルな争いが期待される。



（THE ANSWER編集部）