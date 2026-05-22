高市早苗首相は２２日、スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示した。木原稔官房長官が記者会見で明らかにした。受賞が決まれば車いすテニス男子の国枝慎吾さん以来、スポーツ界からは１４例目となる。

高木さんはこの日が３２歳の誕生日。１４日にスポーツ報知の取材に応じた際、３２歳の目標について、「３２っていう響きも、強いものがあるなと改めて感じる」と苦笑いを浮かべながらも、「変わらずに好奇心というか、探究心や研究心を持ち続けていたい。自分の帆を広げて、色んなものを受け入れられるように過ごしたい。何かを成し遂げるとか、形にする目標ではなくて、自分が思う過ごし方で、夢に向かってゆっくり進んでいきたい」と語っていた。

◇国民栄誉賞 １９７７年に野球で本塁打の世界記録を打ち立てた王貞治選手（当時）の功績をたたえるため、政府が創設。首相が授与式で表彰状や記念品を贈る。当初は広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与える顕著な業績を残した個人が対象だったが、２０１１年にサッカー女子Ｗ杯で初優勝した日本代表「なでしこジャパン」に贈る際、団体でも受賞できるように規定を変更。慣例として１００万円相当の物品が副賞として贈られる。過去に２７人と１団体が受賞。

高木 美帆

▽生まれとサイズ １９９４年５月２２日、北海道幕別町。３２歳。札内中から帯広南商、日体大を経て２０年４月から３年間、日体大職員。１６４センチ。

▽名前の由来 父が女優の中山美穂さんのファンだったことから

▽趣味 読書、ジグソーパズル。サイズ問わず「飾りたいなと思うものがあれば１０００ピースをやることもある」

▽家族 父・愛徳さん、母・美佐子さん、兄・大輔さん、１８年平昌五輪２冠の姉・菜那さん

▽サッカー少女 小学生時から地元の少年団「札内北ＦＣ」に所属。中学２年時の０８年、日本サッカー協会が将来のなでしこジャパンとして期待する「ナショナルトレセン女子Ｕ―１５」に選抜された

▽ジブリ好き お気に入りは９７年公開の「もののけ姫」。堀川桃香によると「セリフを覚えていて、解説してくれる」

▽好きな歌手 家入レオ。デビュー当初から応援し、故郷・北海道幕別町でのコンサートで、姉の菜那さんと共に楽屋で初対面し、現在も親交が続いている