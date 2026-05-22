フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガー・桃が“激変ショット”を公開した。

２２日までにブログを更新し、「今回の韓国はよっこ＆クロちゃんと３人で」と同番組の元メンバーであるクロ、よっこと韓国へ。「飛行機にのるとめちゃくちゃ目が乾燥するから、カラコン入れるのは飛行機降りてから」と説明し、裸眼ショットを公開。「２人は裸眼なのに、可愛いくて、いいなぁ。本当に、小さいよね。あと、歳とって白目が濁ってきた…笑」と率直な悩みも打ち明けた。

「でも、まつ毛は昨日つけたてで元気！！！」「本当まつ毛ひとつで雰囲気変わるのすごい！！」と、まつ毛エクステでぱっちりとした目元に変化。その後、韓国到着後にカラコンを装着した姿も公開し「やっぱ全然違うよねーーーー」とコメント。

ナチュラルな裸眼姿から、華やかな目元へと変化したビフォーアフターショットにファンからは「裸眼の桃ちゃん かわいいよ」「カラコンの桃ちゃんも裸眼の桃ちゃんもどっちも好き」「みんなそれぞれ違ってカワイイ」「三人三様に可愛くて素敵」「可愛いんだから自信持って〜」「お顔が可愛いから何でもＯＫ」「一番可愛いし優しさが溢（あふ）れてますよ〜」などの声が寄せられている。

桃は、２０１９年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、２０年に再婚。２０２１年５月５日に第１子長男の“たろ”君を出産。２０２２年、長男の誕生日と同じ５月５日に第２子次男の“じろ”君が誕生した。