大根パリパリ食感×旨辛、100g378円！ 会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」

記事ポイント 青唐辛子と赤唐辛子の旨辛バランスに刻み大根のパリパリ食感を掛け合わせたおかず調味料ご飯・そうめん・うどん・冷奴・野菜など夏の食卓に幅広く対応2026年6月1日より全国スーパーマーケットで発売、希望小売価格378円（税込） 青唐辛子と赤唐辛子の旨辛バランスに刻み大根のパリパリ食感を掛け合わせたおかず調味料ご飯・そうめん・うどん・冷奴・野菜など夏の食卓に幅広く対応2026年6月1日より全国スーパーマーケットで発売、希望小売価格378円（税込）

猛暑が続く夏、食欲が落ちがちな日でも満足感のある一品に仕上がるおかず調味料が登場します。

会津天宝醸造が手がける「鬼うま！夏メシ革命」は、のせるだけ・混ぜるだけで夏の主食を旨辛仕立てに変える新商品です。

2026年6月1日に発売されます（一部店舗では5月に先行販売予定）。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」





商品名：鬼うま！夏メシ革命発売日：2026年6月1日（一部店舗で5月に先行販売予定）内容量：100g希望小売価格：378円（税込）販売場所：全国のスーパーマーケット、会津天宝醸造オンラインショップほか

「鬼うま！夏メシ革命」は、会津天宝醸造が開発した旨辛タイプのおかず調味料です。

主原料の刻み大根が噛むたびにパリパリとした食感をもたらし、青唐辛子の爽やかな辛みと赤唐辛子のコクのある辛みを組み合わせた味わいに仕上がっています。

ご飯はもちろん、そうめん・うどん・冷麺といった夏の涼メニューや、冷奴・野菜・鯖缶・サラダチキンなど幅広い食材に合うよう設計されています。

かけるだけ・混ぜるだけで一品が完成する手軽さが特徴です。

開発の背景

近年の猛暑により、食欲が落ちる・火を使った調理がつらいという声が増えています。

夏に手軽な麺類や冷たいメニューが広まる一方、味が単調で飽きる・満足感が足りないという課題が見られています。

こうした状況を受け、会津天宝醸造は「のせるだけ・混ぜるだけで一気に満足感が上がる」夏向け調味料として本商品を開発します。

味と食感の特徴

主原料に大根を使用し、噛むたびに心地よいパリパリ食感が広がります。

青唐辛子の爽やかな辛みと赤唐辛子のコクのある辛みを組み合わせることで、辛すぎず、しかしながらしっかりとした満足感のある旨辛バランスに仕上げられています。

おすすめの食べ方





青い陶器のボウルにご飯を盛り、鬼うま！夏メシ革命をのせ、温泉卵・刻み海苔・小ねぎ・ごまをトッピングした「簡単スタミナ丼」スタイルです。

ご飯に本品・海苔・温泉卵を合わせるだけで、食欲を刺激する旨辛の丼が完成します。





透明ガラスボウルに冷たいそうめんを盛り、鬼うま！夏メシ革命と薬味をトッピングした旨辛アレンジです。

青唐辛子と赤唐辛子の辛みがそうめんのさっぱりとした味わいと組み合わさり、食が進む一皿になります。





冷奴の上に鬼うま！夏メシ革命をトッピングすると、手軽なおつまみとしても楽しめる一品になります。

火を使わずに完成するため、暑い夏の日でも調理の負担がありません。





キャベツやきゅうりにそのままつけて食べる野菜スティックスタイルにも対応しています。

野菜のシャキシャキ感に刻み大根のパリパリ食感と旨辛の味わいが加わり、箸が進む副菜になります。

100g・378円（税込）というコンパクトなサイズと価格帯で、スーパーマーケットや会津天宝醸造のオンラインショップで手に入ります。

夏の食卓に一本常備しておくと、ご飯・麺・冷奴・野菜と多彩な場面で活用できます。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「鬼うま！夏メシ革命」はどこで購入できますか？

A. 全国のスーパーマーケットおよび会津天宝醸造のオンラインショップで販売されます。

一部店舗では2026年5月から先行販売が予定されており、一般発売は2026年6月1日です。

Q. 商品について問い合わせ先はどこですか？

A. 会津天宝醸造のお客様相談室（フリーダイヤル：0120-340142）が窓口です。

受付時間は平日8時半から17時となっています。

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